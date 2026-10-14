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Cum răspunde PNL la întrebarea Gândul: De ce susține miniștri PSD în Guvernul Niculescu, dar nu votează un Executiv din care fac parte colegii de partid, aripa conservatoare?

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
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Reprezentanții PNL au confirmat miercuri, 14 octombrie, susținerea Guvernului Luca Niculescu la votul de învestitură, indiferent de compoziția noului Executiv, astfel încât România să depășească episodul prelungit al crizei politice. Liberalii conduși de Ilie Bolojan nu vor intra la guvernare alături de PSD și își vor asuma rolul de opoziție în scenariul în care noul Executiv va include și miniștri social-democrați. La finalul ședinței de partid, purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan a fost întrebat de reporterul Gândul dacă PNL va vota noul Executiv și în contextul în care acesta va include miniștri care fac parte din aripa conservatoare a partidului.

Ionel Bogdan a confirmat că un astfel de Guvern nu poate beneficia de susținerea PNL. Ulterior, reprezentantul liberalilor a fost pus în fața următorului scenariu: de ce miniștrii PSD pot fi votați de deputații și senatorii PNL, dar colegii lor de partid, chiar dacă se află printre disidenți, nu beneficiază de susținere?

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„Dacă PNL ar fi hotărât să meargă la guvernare, atunci ar fi mers la guvernare cu arme și bagaje, nu cu un interpus

Întrebat de reporterul Gândul dacă PNL va continua să susțină Guvernul Niculescu în cazul în care premierul desemnat va propune și miniștri din aripa conservatoare a partidului condus de Ilie Bolojan, Ionel Bogdan a explicat că PNL nu poate să susțină un astfel de Executiv.

„Dacă sunt colegi care fac parte dintr-un Guvern, indiferent cum se numește acel Guvern, fără acordul partidului, fără un vot al partidului, atunci, cu siguranță, PNL nu va putea vota un astfel de Guvern. Dar ce trebuie să scoatem în evidență este că, dacă PNL ar fi hotărât să meargă la guvernare, atunci ar fi mers la guvernare cu arme și bagaje, nu cu un interpus într-o parte sau alta. Drept urmare, decizia este de a merge în opoziție”, a declarat Ionel Bogdan.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al partidului condus de Ilie Bolojan a fost întrebat de ce miniștrii PSD se califică să intre în Guvern, dar miniștrii PNL din aripa conservatoare, așa-numiții „disidenți” nu pot să beneficieze de susținerea colegilor lor.

Așa cum am spus, nu discutăm despre o persoană sau alta. Asumarea acestor portofolii este făcută de premierul desemnat și de cei care i-au nominalizat. Dacă PNL ar fi hotărât să intre la guvernare cu PSD, ceea ce nu poate intra în discuție, atunci ar fi făcut-o asumat, cu desemnări de nume și prenume pentru portofolii, așa cum a făcut-o și în cazul Guvernului Mureșan”, a mai precizat Ionel Bogdan.

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan

PNL nu va intra într-un Guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziție

Purtătorul de cuvânt al partidului condus de premierul demis Ilie Bolojan a declarat că PNL își dorește încheierea crizei politice din România, care a debutat odată cu demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, motivul pentru care este dispus să voteze învestirea Guvernului Niculescu.

Mai mult, Ionel Bogdan a confirmat că PNL preferă să treacă în opoziție, mai degrabă decât să intre la guvernare alături de PSD.

„Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. PNL nu va intra într-un Guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziție”, a explicat Ionel Bogdan.

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