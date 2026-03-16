Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român

Nicolae Oprea
16 mart. 2026, 16:08, Actualitate
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că din punct de vedere teoretic, Iranul poate ataca România cu rachete. „Practic, este imposibil un atac”, spune însă ofițerul român. Afirmațiile generalului vin în contextul în care purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat, luni, România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

„Din punct de vedere teoretic, da (Iranul poate ataca România – n.r.). Din punct de vedere practic, ne ducem către imposibil. Orice lansare cu rachetă din Iran este semnalată cu sistemul satelitar. Radarele o preiau, o urmăresc, și trebuie să parcurgă un spațiu aerian, fie deasupra Turciei, fie deasupra Mediteranei de Est, fie să ajungă în zona Marea Egee, Marea Neagră, unde sunt suficiente aliniamente de combatere a rachetelor balistice. Lucru care s-a realizat în Turcia, avem cele trei exemple cu rachete balistice, care au fost doborâte la puțin timp după ce au intrat în spațiul aerian al Turciei. Ca atare, din punct de vedere tehnic, lucrurile sunt complicate, dincolo de o anumită retorică, la care ne așteptam”, a declarat Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, în exclusivitatea pentru Gândul.

Ofițerul român mai precizează faptul că rachetele iraniene oricum nu ar avea „bătaie” pentru a ajunge la București.

„Apoi, dacă ne referim la bătaia rachetelor lor, în definitiv, nu pot atinge capitale precum București, Sofia sau Atena. Turcia este pregătită pentru un asemenea răspuns, la fel și gruparea navală din zona Mediteranei de Est, care este și ea pregătită”, a mai precizat generalul Virgil Bălăceanu.

Generalul Dan Grecu: „O să fie un conflict pe termen lung”

Și generalul (r) Dan Grecu a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că acest conflict din Iran va fi unul pe termen lung.

„O să fie un conflict pe termen lung. Se va transforma într-un război de uzură. Asta dacă nu va zice Trump «gata!». Este discutabil. În ceea ce privește decizia României de a le permite americanilor să folosească bazele militare românești, aceasta a fost o decizie obligatorie. Americanii nu puteau fi refuzați, pe baza tratatelor dintre țara noastră și Statele Unite, mai ales cel strategic și a acordului de apărare. Nu aveam cum să refuzăm”, mai spune generalul Dan Grecu.

Iranul amenință România cu „un răspuns politic și juridic adecvat” după sprijinul acordat SUA

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat, luni, România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus. Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare”, a transmis Baghaei, potrivit Iran International.

