Poliția Capitalei, campanie de imagine pe Instagram: „Noi Da!”. Românii au reacționat imediat: „Penibiluț, măi, penibiluț”

Poliția Capitalei a lansat recent, pe contul oficial de Instagram, un videoclip de promovare menit să reflecte atât activitatea instituției, cât și relația acesteia cu cetățenii. Intitulat sugestiv „Noi Da!”, clipul transmite ideea unei prezențe constante în viața comunității. Mesajul este următorul: polițiștii sunt mereu disponibili pentru a asculta, a sprijini și a interveni atunci când e nevoie.

Instituția aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne încearcă să-și consolideze imaginea publică și să sublinieze rolul său activ în societate.

Polițistul, partenerul de încredere al oamenilor

În videoclipul de pe Instagram, Poliția Capitalei se prezintă drept un partener de încredere pentru cetățeni, implicat atât în situații de urgență, cât și în activitățile de zi cu zi.

Totuși, reacțiile din mediul online nu au fost cele așteptate. În loc de apreciere, campania a stârnit un val de comentarii ironice și critice din partea utilizatorilor. Cei care au văzut imaginile au comentat pe Instagram, punând sub semnul întrebării eficiența reală a Poliției. Mulți dintre cei care au comentat au remarcat lipsa unui răspuns clar la întrebarea esențială: dacă polițiștii intervin prompt atunci când este nevoie de ei. „La întrebarea: «Vine când ai nevoie?» nu au mai răspuns. Măcar îs cinstiți”, a comentat cineva, exprimând un scepticism general valabil.

Alții au fost de părere că nu trebuiau alocate resurse pentru astfel de campanii de imagine, fiind de părere că banii publici ar trebui direcționați către combaterea infracționalității: „Mai cheltuie și bani pe prostiile astea…”, a comentat un internaut.

Iar nemulțumirile merg și mai departe, atingând subiecte sensibile legate de performanțele polițiștilor. Concret, unii utilizatori au cerut rezultate mai bune în prinderea infractorilor periculoși: „Recomandăm să prindeți și pedofilii și criminalii din țară, în loc să vă faceți reclamă tot pe banii noștri”.

Tonul general al reacțiilor este unul critic față de activitatea Poliției: „Penibiluț, măi, penibiluț…”, a scris cineva, completat de o altă persoană care a ironizat eficiența instituției: „Mai bine faceți reclamă la săpunuri, că la prins infractori nu prea aveți spor! Să vă mai amintesc de Emil Gânj? Sau vă stric ziua?”.

„Doar de ăștia sunteți buni”

De asemenea, au existat și referiri la cazuri concrete: „Vă recomand să prindeți adevărații hoți, criminali și violatori etc în loc de cei cu pătrunjel și mărar din piețe, că doar de ăștia sunteți buni”.

Campania „Noi Da!” lansată de Poliția Capitalei scoate în evidență o situație la care oamenii legii nu se așteptau: ruptura de încredere dintre cetățeni și instituțiile statului. Deși polițiștii încearcă să transmită un mesaj de apropiere și implicare, reacțiile oamenilor arată că, pentru mulți români, percepția asupra eficienței și a priorităților M.A.I. rămâne una negativă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primăria Capitalei avertizează: „Nu le mai dați bani parcagiilor”. Ce a transmis Poliția Locală a Municipiului București

Scandal pe străzile Capitalei. Poliția, chemată după ce iubita fiului lui Liviu Dragnea a acuzat că Marian Vanghelie a urmărit-o și a amenințat-o