Captură RECORD de bancnote false, în valoare de un miliard de euro, în portul Constanța. De unde ar fi provenit valuta

Poliția Română și autoritatea vamală au descoperit în Portul Constanța Sud, la data de 10 octombrie, peste 150 de cutii, care conțineau bancnote false, euro, în valoare totală de un miliard de lei.

Autoritățile române de frontieră au identificat zeci de cutii în Portul Constanța Sud, în care erau ascunse bancnote de 500 de euro, 200 de euro, 100 de euro și 50 de euro, în valoare totală de 960.000.000 de euro. În total au fost ridicate 4.800.000 de bancnote. Potrivit anchetatorilor, e posibil ca bancnotele să fi pătruns pe teritoriul României din China sau Turcia.

Procurorii au deschis dosar penal, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

„Operațiunea vizează identificarea de colete suspecte ce conțin bancnote contrafăcute ce pătrund pe teritoriul Uniunii Europene din țări precum China, Turcia, etc. În urma cooperării instituționale D.C.C.O. – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamala de Frontieră Otopeni și Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanța Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european „altered design”.

Dintre acestea, 40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie și 20 de cutii conțineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120.000.000 de euro), fără serie.

De asemenea, în 60 de cutii se aflau 1.800.000 de bancnote din cupiură de 100 de euro (180.000.000 de euro), cu serie, iar 40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 50 de euro (60.000.000 de euro),cu serie.

Cele 4.800.000 de bancnote, care însumau 960.000.000 de euro, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

Activitățile au fost desfășurate într-o echipă complexă formată din ofițerii Oficiului Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov și ai Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu”, se arată în comunicatul Poliției Române.

FOTO: Poliția Română

