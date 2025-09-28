Prima pagină » Actualitate » Poliția Română NU confirmă amenințările cu bombă raportate de Chișinău

Poliția Română NU confirmă amenințările cu bombă raportate de Chișinău

28 sept. 2025, 17:08, Actualitate
Poliția Română NU confirmă amenințările cu bombă raportate de Chișinău
Alegeri parlamentare în Moldova. Primul votant, o studentă din Japonia / Sursa FOTO: Profimedia

Ministerul de Externe de la Chişinău anunţă că, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, au fost înregistrate alerte cu bombă la Roma, Genova, Bucureşti, Alicante si Bruxelles, dar și la Ashville (SUA).

UPDATE ORA 16.50. Poliția română anunță că amenințările cu bombă nu par a fi reale. Inspectoratul General al Poliției Române informează că verificările preliminare făcute în coordonare cu Serviciul Român de Informații nu confirmă că amenințarea cu dispozitive explozive primită astăzi prin e-mail ar fi una reală.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliția Română, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral, precizează IGPR.

MAE de la Chișinău crede că alertele cu bombă fac parte din acțiunile Rusiei

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a anunțat că alerte cu bombă au fost primite în București și alte5 orașe din Europa și SUA, conform avertismentelor transmise anterior. MAE precizează că acestea fac parte din acțiunile Rusiei și vizează perturbarea procesului electoral la scrutinul parlamentar de duminică.

”Toate secţiile din afara ţării unde au fost raportate alerte false cu bombă funcţionează în regim normal. Le mulţumim tuturor cetăţenilor care au aşteptat răbdători şi îşi exprimă dreptul la vot”, a transmis MAE de la Chişinău la mai mult deoră dela anunţul privind alertele cu bombă.

 ”Alertele cu bombă au început exact cum au atenţionat  autorităţile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federaţiei Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova. Cazurile au fost la Roma, Genova (Italia), Bucureşti (România), Ashville (SUA) şi Alicante (Spania)”, anunţă MAE moldovean, ulterior, alerte similare fiind înregistrate şi la Bruxelles.

Instituțiile de la Chișinău au anticipat acest scenariu

Sursa citată mai precizează că instituţiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu.
Autorităţile din Republica Moldova au anunţat deja că iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violenţe stradale şi acte de vandalism. Nu admitem ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină „lovitură de stat electorală”. ”Scopul unic al tuturor instituţiilor este de NU admite ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină o „lovitură de stat electorală”, transmite Executivul de la Chişinău.
Premierul Dorin Recea a anunțat, chiar în ziua scrutinului, că aproximativ 4.000 de site-uri nu funcţionează, după ce Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC), instituţie subordonată Guvernului, a fost nevoit să blocheze o platformă în urma unui atac cibernetic masiv. Recean a precizat că atacul vizează chiar infrastructura aferentă procesului electoral.
