Politică în Danemarca: liderii partidelor parlamentare au participat la un reality show neobișnuit înaintea alegerilor

Publicația Il Post prezintă un caz mai puțin obișnuit: în Danemarca, liderii tuturor partidelor parlamentare au participat la un experiment televizat neobișnuit înaintea alegerilor anticipate programate pentru marți, 24 martie.

Astfel, în această emisiune tv, ei au petrecut 24 de ore împreună, fără telefoane mobile și fără consilieri politici, notează Mediafax.

24 de ore fără telefoane și fără consilieri

Programul se numește „Højskolen” și se inspiră din modelul școlilor populare pentru adulți, care reprezintă o instituție tradițională în sistemul educațional din Danemarca. Formatul propus politicienilor a fost împărțit în patru episoade, iar ultimul a fost difuzat duminică. La acest reality show au luat parte liderii tuturor celor 12 partide parlamentare, inclusiv premierul Mette Frederiksen.

Pentru Danemarca a fost o premieră, dar acest tip de emisiune are la bază un concept lansat în Belgia în 2024, intitulat „Het Conclaaf”.

Regulile reality-showului au fost concepute pentru a încuraja spontaneitatea și interacțiunea între politicieni. Astfel, participanților li s-a interzis să folosească telefoane mobile sau să fie însoțiți de consilieri politici. Liderii partidelor au stat o zi întreagă într-o școală pentru adulți, unde au luat parte la diverse activități comune, au servit masa împreună și au discutat în privat despre …teme politice sensibile.

Tot în această emisiune, ei au fost puși să discute, pe grupuri, într-un spațiu asemănător unui „confesional”, unde au abordat subiecte controversate care au legătură cu partidele lor.

Printre momentele cele mai comentate în presă s-a numărat un schimb de replici la masă între premierul Mette Frederiksen și liderul partidului populist de dreapta, Morten Messerschmidt, despre rețeta pentru „spaghetti bolognese”. Discuția a avut și o dimensiune politică.

Creatorii formatului au urmărit să transmită o imagine mai instituțională a politicii, punând accent pe dialogul dintre lideri. Programul a fost difuzat într-un moment în care parlamentul danez este marcat de un sentiment relativ de unitate națională, generat de tensiunile internaționale legate de Groenlanda.

Declarațiile fostului președinte american Donald Trump privind posibilitatea anexării Groenlandei au fost respinse pe scară largă.

Alegeri anticipate în Danemarca

Premierul Mette Frederiksen a convocat alegeri anticipate cu aproximativ șapte luni înainte de termenul normal.

Decizia vine într-un moment în care popularitatea Executivului a crescut. Social-democrații, în frunte cu Frederiksen, sunt cotați în sondaje cu aproximativ 20% din intențiile de vot și conduc o coaliție formată din mai multe partide, inclusiv Venstre și formațiunea centristă Moderaterne.

Întreaga campanie electorală s-a concentrat pe securitatea națională și politica externă, care de obicei sunt teme mai rar prezente în politica daneză, dar în prezent au fost amplificate de tensiunile geopolitice recente.

