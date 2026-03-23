Danezii votează marți componența viitorului Parlament. Cum a transformat Trump declinul lui Mette Frederiksen într-o speranță pentru al treilea mandat

Danemarca este marți în centrul atenției după ce prim-ministrul Mette Frederiksen a convocat alegeri anticipate, cu șase luni înainte de termenul limită, pentru a capitaliza sprijinul public crescut în contextul tensiunilor diplomatice cu Statele Unite privind Groenlanda.

Motto-ul lui Mette Frederiksen în această campanie electorală este „În siguranță în vremuri incerte”, un mesaj prin care premierul danez încearcă să transmită stabilitate, în timp ce încearcă să profite de modul în care a gestionat confruntarea cu administrația Trump privind Groenlanda.

Frederiksen profită de capitalul politic din ultimele luni pentru a candida pentru al treilea mandat

Anul trecut, social-democrații lui Frederiksen erau în declin în sondajele din Danemarca după ce au pierdut alegerile locale, iar sprijinul acestora a scăzut până la 17% în sondajele din luna decembrie. Cu toate acestea, după modul în care Frederiksen a gestionat disputa cu privire la Groenlanda o lună mai târziu, aceasta a revenit la 20,9%, conform sondajelor, arată CNN.

În timp ce discuțiile despre Groenlanda și alianța transatlantică mai largă acaparează o mare parte din oxigenul internațional înaintea alegerilor de marți, discuțiile interne se concentrează mai mult pe preocupările economice. În ciuda așteptărilor premierului danez de a profita de disputa privind insula arctică pentru a acapara capital politic, danezii par a fi mai îngrijorați de criza costului vieții și de inegalitatea socială, decât de pretențiile expansioniste ale lui Donald Trump. Există, de asemenea, dezbateri aprinse și despre interdicția de zeci de ani de a folosi energia nucleară, dar și despre politicile de imigrare.

Mette Frederiksen candidează acum pentru al treilea mandat la conducerea Danemarcei. În toți anii ei de mandat, alegătorii au fost dezamăgiți de creșterea prețurilor la locuințe, a prețurilor alimentelor și a costurilor energiei din țară. În ultima săptămână de campanie, Frederiksen a declarat că este pregătită să intervină cu sprijin pentru alimente și încălzire dacă războiul din Iran va duce și mai mult la creșterea inflației.

Principalul contracandidat al acesteia este liberalul Troels Lund Poulsen, actualul ministru al Apărării din Danemarca. Partidul acestuia, Venstre, are un procent de aproximativ 10,1% în sondaje, după ce a militat pentru reduceri de impozite și reguli de imigrație și mai stricte. Un alt candidat este Alex Vanopslagh, liderul partidului de opoziție de centru-dreapta, Alianța Liberală. Acesta a candidat pe o platformă care solicită, de asemenea, taxe mai mici, precum și reducerea birocrației, dar un scandal cu cocaină i-a zguduit campania.

Alegeri complicate cu un mozaic de partide politice

Alegerile daneze sunt departe de a fi simple. Există 12 partide principale din care alegătorii pot alege. Aceasta înseamnă că alegerile duc de obicei la guverne de coaliție largi, cu politicieni obligați să facă compromisuri imediate. Atunci când alegerile sunt strânse, cum se întâmplă de obicei în Danemarca datorită peisajului politic cu multe partide fragmentate, Groenlanda poate juca un rol decisiv la vot. Ca teritoriu autonom al Danemarcei, are doi membri în parlament – la fel ca și Insulele Feroe. Și, cu această ocazie, ar putea avea un impact uriaș.

Alegerile de marți ar putea fi un succes politic pentru Frederiksen

Dacă sondajele de opinie se adeveresc, Frederiksen este pe cale să rămână la putere, dar ar putea, de asemenea, să obțină cel mai slab rezultat al partidului său din ultimul secol. Potrivit ultimelor cifre, „Blocul Roșu”, posibila coaliție de partide de stânga care îi include și pe social-democrații lui Frederiksen, este aproape de victorie. Se preconizează că blocul ar câștiga 86 de locuri, ceea ce e puțin sub necesarul de 90 de locuri necesare pentru o majoritate în parlamentul danez.

În sistemul parlamentar danez, un partid sau un bloc nu trebuie să dețină o majoritate; trebuie doar să se asigure că nu există niciun partid împotriva sa pentru a guverna. Între timp, se preconizează că „Blocul Albastru”, format din partide de dreapta, va câștiga 78 de locuri. Numărul acestora ar putea crește la 89 dacă Moderații, conduși de fostul ministru de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, se alătură coaliției lor.

