Polițistul Marian Godină, reclamat la Ministrul de Interne pentru postări injurioase împotriva parlamentarilor

14 oct. 2025, 11:49, Justiție
Polițistul Marian Godină, devenit faimos pe rețelele de socializare din cauza opiniilor sale controversate, a fost reclamat la Ministerul de Interne de către parlamentarul AUR, Dan Tănasă. Deputatul i-a trimis o sesizare lui Cătălin Predoiu în care dovedește cum Godină exprimă constant opinii politice în spațiul public, încălcând statutul polițistului, care interzice complet acest lucru.

Injurii adresate parlamentarului AUR

În mai multe postari pe rețelele de socializare, Marian Godină îl face „dobitoc” și „panaramă” pe Dan Tănasă, deputat AUR.

”Sunt extrem de revoltat și de nervos și mi se pare incredibil că trăiesc în țara în care un dobitoc ca ăsta e parlamentar, postează numai prostii și are și mii de susținători. Rușine să vă fie tuturor celor care duceți în Parlamentul României asemenea specimene! Întrebați-l, deștepților, ce a făcut el în calitate de parlamentar, ce legi a inițiat, ce a făcut bun pentru voi?? Auzi la el cum răspunde el oamenilor… să behăie în altă parte. Abia așept să dau ochii din nou cu panarama asta de om, ca atunci când a venit pe locul meu, în tren, să se bage în seamă cu mine, să îmi spună că mă apreciază și să îmi dea o carte de vizită. Și să îmi lase o duhoare de transpirație de bou”, scrie Godină.

Sesizarea făcută Ministrului de Interne

”Potrivit art. 10 alin. 3 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului: Candidații care au promovat concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI, precum și persoanele care urmează să ocupe funcțiile de polițist în condițiile art. 9 b alin. (2^1), (2^2) și (3) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic”. Potrivit art. 43 litera f din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului „Polițistului ii este interzis, în orice împrejurare: f) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplină;”. Potrivit art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului „Polițistului îi este interzis: a) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propaganda în favoarea acestora; b) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public; e) să declare sau să participe la greve, precum și la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;”.
Potrivit art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului „Polițistului îi este interzis: g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, cu excepția calității de acționar;”.
Angajatul MAI se laudă pe rețelele de socializare cu activitățile comerciale prospere pe care le desfășoară.

Având în vedere toate aceste aspecte, dle Ministru, vă rog să aveți amabilitatea să-mi răspundeți la câteva întrebări:
1. Domnul Marian Godină, angajat al IPJ Brașov, se supune prevederilor Legii nr. 360/2002 sau are un statut special? Colegii domnului Godină afirmă că acesta este un protejat al domnului Despescu și că acesta poate face orice dorește. Așa să fie oare? Are domnul Godină un statut special, diferit de ceilalți polițiști?
2. Dacă MAI sau IGPR încasează o cotă parte din activitățile comerciale pe care le desfășoară angajatul Marian Godină sau toată sumele încasate din acest activități comerciale îi rămân lui?
3. Care credeți că sunt motivele pentru care conducerea IPJ Brașov refuză să-i aplice domnului Godină sancțiunea contravențională pentru injurii în spațiul public, potrivit Legii nr. 61/1991, deși a fost sesizată în scris?
4. Care sunt beneficiile pe care injuriile proferate de acest polițist la adresa unui demnitar le-a adus imaginii Poliției Române și ministerului pe care îl conduceți?”

