În plus, USR a criticat vehement prezența foștilor lideri social-democrațiși Adrian Năstase la evenimente de nivel înalt la invitația Chinei, spune Ponta.

Politicianul îi acuză pe useriști că au susținut că rușii au furat alegerile din România.

Fostul premier arată, în mesajul postat miercuri pe contul său de Facebook, că în prezent USR atacă puterea americană. Asta deși Oana Țoiu, actualul ministru de Externe, a fost mereu interesată să se pozeze cu omologul său Marco Rubio. Reamintim căîn scandalul declanșat de unii lideri politici români.

„Ce vedeți dvs în aceste fotografii? Dincolo de ipocrizia useristă?

După ce au urlat că „rușii au furat alegerile” și au protestat întrebând „Ce caută Dăncilă și Năstase la Beijing?”, au trecut la „americanii ne-au dat jos Guvernul” și au ajuns la „pesediștii, împreună cu ambasadoarea SUA în Grecia, ne obligă să luăm gaze”! Ba chiar vor sa o ancheteze pe Ambasadoarea Guilfoyle!”

USR-iștii și propaganda lor nu sunt doar răi și ticăloși — suferă și de o prostie cronică și netratabilă !

„Case closed! Ați înțeles, bufonilor?”

În continuare, fostul președinte PSD invocă faptul că USR ar pleda pentru o rupere a României de relațiile internaționale cu țările, care, din perspectiva sa, contează cu adevărat, SUA și China.

„Răspunsul SUA la aceste aberații haștagiste l-a dat secretarul de stat Marco Rubio azi, la Atena! Case closed! Ați înțeles, bufonilor? Cât despre alegerile prezidențiale, le-au anulat doar pentru că le câștiga, în mod democratic, Călin Georgescu!

China ignoră „schelălăielile” useriste și a ajuns la un surplus comercial cu Uniunea Europeană de 1 MILIARD de euro pe zi!!!!