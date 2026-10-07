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Ponta denunță „ipocrizia useristă” în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia

Ponta denunță „ipocrizia useristă
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Într-un scurt comentariu, fostul premier Victor Ponta critică ceea ce numește „ipocrizia useristă” și dublul standard al partidului, pe care îl exemplică cu recentul scandal al ambasadoarei americane în Grecia, Kimberley Guilfoyle. Partidul ar încerca și devierea relațiilor internaționale ale țării, mai susține fostul premier.
Politicianul îi acuză pe useriști că au susținut că rușii au furat alegerile din România.

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În plus, USR a criticat vehement prezența foștilor lideri social-democrați Viorica Dăncilăși Adrian Năstase la evenimente de nivel înalt la invitația Chinei, spune Ponta.

USR vrea să o ancheteze pe Guilfoyle

Fostul premier arată, în mesajul postat miercuri pe contul său de Facebook, că în prezent USR atacă puterea americană. Asta deși Oana Țoiu, actualul ministru de Externe, a fost mereu interesată să se pozeze cu omologul său Marco Rubio. Reamintim că șeful diplomației americane i-a luat public apărarea ambasadoarei Kimberley Guilfoyle în scandalul declanșat de unii lideri politici români.
Ce vedeți dvs în aceste fotografii? Dincolo de ipocrizia useristă?
USR-iștii și propaganda lor nu sunt doar răi și ticăloși — suferă și de o prostie cronică și netratabilă !
După ce au urlat că „rușii au furat alegerile” și au protestat întrebând „Ce caută Dăncilă și Năstase la Beijing?”, au trecut la „americanii ne-au dat jos Guvernul” și au ajuns la „pesediștii, împreună cu ambasadoarea SUA în Grecia, ne obligă să luăm gaze”! Ba chiar vor sa o ancheteze pe Ambasadoarea Guilfoyle!”

Victor Ponta

„Case closed! Ați înțeles, bufonilor?”

În continuare, fostul președinte PSD invocă faptul că USR ar pleda pentru o rupere a României de relațiile internaționale cu țările, care, din perspectiva sa, contează cu adevărat, SUA și China.

Răspunsul SUA la aceste aberații haștagiste l-a dat secretarul de stat Marco Rubio azi, la Atena! Case closed! Ați înțeles, bufonilor? Cât despre alegerile prezidențiale, le-au anulat doar pentru că le câștiga, în mod democratic, Călin Georgescu!

Screenshot

China ignoră „schelălăielile” useriste și a ajuns la un surplus comercial cu Uniunea Europeană de 1 MILIARD de euro pe zi!!!!
Înțeleg că ordinul lui Fritz pentru useriști este ca România să își rupă toate relațiile internaționale și să ajungă precum Coreea de Nord, sub regimul „userist”!
Pentru binele României, „ciuma useristă” trebuie eliminată cât mai rapid din Guvern!”
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