Ponta vorbește despre „capcana” în care este împins PSD de USR la rotativa guvernamentală: „Avocatul Poporului este singurul care poate ataca la CCR ordonanțele de urgență”

Fostul premier și candidat la prezidențiale a precizat că USR prin desemnarea funcției de avocat al poporului reprezintă a plasat o „capcană” pentru PSD, care se va declanșa, la rotativa guvernamentală din 2027. Ponta a argumentat că există riscul ca avocatul poporului, numit de USR, să atace ordonanțele de urgență propuse de PSD, fiind singura instituție publică ce poate acționa astfel.

„Din toate sinecurile care se împart azi, Adriana Săftoiu mi se pare n om deștept care se pricepe. Ceilalți mi se pare că primesc doar funcții de la partid, desigur marea ipocrizie e doamna Ene Dogioiu, care poarte fi și purtător de cuvânt și în Consiliul de Administrație, deși eu când l-am numit pe Corneliu Calotă purtător de cuvânt era incompatibil, acum nu mai e incompatibil. Singura numire foarte importantă, unde PSD greșește grav și o să ajungă din nou la vorba mea, e la avocatul poporului, este singura instituție care poate să atace la CCR ordonanțele de urgență, iar eu sunt sigur că USR o pune pe doamna asta cu pensii speciale, pentru ca în 2027, dacă preia Grindeanu Guvernul, ea să îi atace toate ordonanțele de urgență.

Nu pot să înțeleg cum face PSD-ul această greșeală fundamentală i-am spus și lui Sorin Grindeanu dar poate consideră din nou că n-am dreptate și o să-mi dea dreptate mai târziu PSD-ul face o greșeală fundamentală. Mai dăm o funcție esențială din statul român USR-ului iar ei o să-i folosească fără jenă și fără scrupule”, a transmis Victor Ponta, în exclusivitate pentru Gândul.

Foto: Mediafax

