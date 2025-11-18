Prima pagină » Știri politice » Ponta despre sinecura Ioanei Dogioiu: Ipocrizia ucide/Tupeul și obrazul gros al celor care știu să dea lecții altora ca apoi să facă invers e pentru că le merge”

18 nov. 2025, 12:25, Știri politice
Ponta despre sinecura Ioanei Dogioiu: Ipocrizia ucide/Tupeul și obrazul gros al celor care știu să dea lecții altora ca apoi să facă invers e pentru că le merge”

Fostul premier Victor Ponta a reacționat rapid în legătură cu cel mai controversat subiect al începutului de săptămână: sinecura Ioanei Dogioiu. Parafrazând unul dintre sloganurile tefeliștilor, Ponta a observat că dubla măsură este vizibilă în comportamentul aleșilor.

Demisionar în urma tragediei Colectiv, în plin mandat de premier al României, Ponta a făcut aluzie că sloganul consacrat al progresiștilor, Corupția ucide, este adaptat acum de premierul Bolojan și de purtătoarea sa de cuvânt, Ioana Dogioiu, în versiunea Ipocrizia ucide.

Ponta sugerează că lecțiile de morală sunt aplicate selectiv, în funcție de interese

În acest sens, fostul președinte PSD a oferit un exemplu pe care îl cunoaște personal, fiind vorba de aceeași situație a nominalizării unui purtător de cuvânt, de data asta al său, pentru poziția de membru al CA al TVR.

„Ipocrizia ucide; iar tupeul și obrazul gros al celor care știu doar să dea lecții altora, pentru ca apoi să facă exact invers când ajung în funcții, este alimentat de faptul că le merge mereu.

2014 – L-am numit purtător de cuvânt al Guvernului pe Corneliu Calotă, un profesionist care, în acel moment, era membru ales în Consiliul de Administrație al TVR. A demisionat imediat din CA pentru a nu fi incompatibil cu activitatea de la Guvern. Președintele TVR era Stelian Tănase (un alt sinecurist clasic al „dreptei”, cu o limbă la fel de catifelată ca Liiceanu și cu același apetit pentru funcții la stat, tipic categoriei lor). Acesta explica foarte principial de ce nu se poate ca un membru al CA al TVR să fie și purtător de cuvânt al Guvernului”.

Toți „deontologii” din Sistemul de Propagandă tac precum peștii

În acest context, Ponta remarcă ironic că deontologii sistemului tac suspect de mult, remarcând că așteaptă cu nerăbdare reacția lui Stelian Tănase, fost președinte al Televiziunii Naționale.
„2025 – Purtătorul de cuvânt al Guvernului, aflat deja în funcție, primește un loc în Consiliul de Administrație al Radioului Public. Toți „deontologii” din Sistemul de Propagandă tac precum peștii. Aștept să văd ce spune Stelian Tănase acum 🤣!
Așa cum explic mereu: IPOCRIZIA UCIDE; iar tupeul și obrazul gros al celor care știu doar să dea lecții altora, pentru ca apoi să facă exact invers când ajung în funcții, este alimentat de faptul că le merge mereu. Unii oameni se comportă și se lasă tratați ca niște foci – sunt păcăliți și manipulați grosolan, iar ei nu învață nimic niciodată”, a conchis fostul premier.
