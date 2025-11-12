Prima pagină » Actualitate » Postul Realitatea, amendat de CNA, pentru că i-a făcut CAMPANIE Ancăi Alexandrescu: „O asemenea campanie agresivă nu am mai văzut de când sunt în CNA”

Postul Realitatea, amendat de CNA, pentru că i-a făcut CAMPANIE Ancăi Alexandrescu: „O asemenea campanie agresivă nu am mai văzut de când sunt în CNA"

Ruxandra Radulescu
12 nov. 2025, 20:43, Actualitate
Postul Realitatea, amendat de CNA, pentru că i-a făcut CAMPANIE Ancăi Alexandrescu:
Postul Realitatea, amendat de CNA, pentru că i-a făcut campanie Ancăi Alexandrescu: "O asemenea campanie agresivă nu am mai văzut de când sunt în CNA"

Postul Realitatea Plus a fost amendat de Consiliul național al Audiovizualului pe motiv că a făcut campanie Ancăi Alexandrescu, candidată la alegerile pentru primăria Bucureștiului, înainte de începerea campaniei. 

Realitatea Plus a primit o amendă în valoare de 100.000 de lei, mai exact 20.000 de euro, pentru că a promovat-o pe Anca Alexandrescu, în calitate de candidată în cursa pentru Capitală, în precampanie.

Consiliul Național al Audiovizualului a motivat că sancțiunea a fost dată pentru zilele de 5 și 6 noiembrie, când Realitatea Plus a alocat un spațiu generos pentru a difuza filmări cu Anca Alexandrescu care făcea acțiuni specifice campaniei electorale, cum ar fi plimbări pe străzile Bucureștiului, sau mers la cumpărături.

„De când sunt în CNA eu nu am mai văzut aşa ceva. O asemenea campanie agresivă înainte de începerea campaniei eu nu am mai văzut niciodată de când sunt în CNA”, a remarcat Monica Gubernat, membru CNA.

CNA: „Este fără precedent în audiovizualul din România”

Unul dintre momentele sancționate de CNA a fost și acela când s-a făcut o strângere de semnături pentru Anca Alexandrescu în studio.

„Nici eu nu-mi amintesc ca în audiovizualul românesc să întâlnesc strânegere de semnături al unui candidat într-un platou de televiziune. Este fără precedent în audiovizualul din România.

Nici măcar în cazul lui Călin Georgescu nu s-a întâmplat acest lucru.

Este pur şi simplu o delegare a conţinutului editorial către un candidat şi împotriva interesului public şi a echilibrului.”, a spus la rândul său Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA.

Cum a reacționat Anca Alexandrescu: „Arăt furăciunile puterii”

Anca Alexandrescu a reacționat virulent la sancțiunea impusă de CNA:

„100.000 lei amendă astăzi de la CNA pentru Realitatea Plus pentru ca merg prin București și arăt realitatea în care trăiesc oamenii și furăciunile puterii! Facem dreptate în București!”, a transmis jurnalista pe pagina de Facebook.

Anca Alexandrescu a reacționat virulent la sancțiunea impusă de CNA

Anca Alexandrescu a reacționat virulent la sancțiunea impusă de CNA Foto: Facebook

Redactorul-șef Realitatea Plus, Vlad Nichita, a respins acuzațiile Consiliului Național al Audiovizualului și a precizat că Realitatea Plus nu a făcut campanie Ancăi Alexandrescu: „Ştim foarte bine că nu este campanie electorală, acum suntem în precampanie”.

Întrebat cum defineşte activităţile desfăşurate de Anca Alexandrescu, acesta a răspuns:

„Activităţi ca toţi ceilalţi candidaţi”. „Realitatea, ca şi celelalte posturi îi urmăreşte pe toţi candidaţii. Nu putem să ignorăm candidaţii. Dacă discutăm pe care l-am dat mai mult, da, o dăm pe Anca Alexandrescu pentru că are foarte multe activităţi în stradă, dar îi urmărim şi pe ceilalţi candidaţi”.

Cum argumentează CNA sancțiunea pentru Realitatea Plus

Oana Dincă, membru CNA, a argumentat că niciunul dintre ceilalți contracandidați nu a avut parte de aceeași expunere.

„Dacă ne uităm peste cele două zile monitorizate, constată că niciun contracandidat, Ciucă, Drulă, Băluţă, nu au beneficiat de aceeaşi expunere. Când e menţionat Ciucu, avem doar ca „primar absent, nu vine în piaţă”, Drulă citat doar pentru comparaţie negativă într-un sondaj, Băluţă menţionat doar fugitiv. Niciunul nu are intervenţii live sau declaraţii.”

Ionel Palăr, membru CNA:

„Nu ne insultaţi inteligenţa. nu sunteţi şi nu puteţi fi echidistanţi. Este evident faptul că este candidatul dumneavoastră.”

„După analizarea rapoartelor de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite, Consiliul a decis aplicarea următoarelor sancțiuni:

– amendă de 100.000 de lei postului Realitatea Plus pentru emisiuni de știri și dezbateri difuzate în zilele de 06 și 07.11.2025 în cadrul cărora nu au fost respectate dispozițiile art. 166 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [„Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală”].

Printre titlurile afișate: „ Astăzi: Anca Alexandrescu, din nou în mijlocul românilor”; „Astăzi: Anca Alexandrescu vorbește cu românii în stradă”; „Anca Alexandrescu și George Simion, ședință în stradă cu românii”; „Anca Alexandrescu, printre români. Momente emoționante”; „Anca Alexandrescu, alături de românii umiliți de regim”; „Anca Alexandrescu descinde în piețele capturate de mafie”; „Acum: Anca Alexandrescu, alături de români în stradă”; „Anca Alexandrescu descinde acum în sectorul 4, imagini în direct”; „Acum: Susținere masivă pentru Anca Alexandrescu, oamenii strâng semnături”.

– amendă de 100.000 de lei postului Realitatea Plus pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și ale art. 82 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual în emisiuni de știri și dezbateri difuzate în zilele de 05 și 06.11.2025. Titluri afișate: „Ionuț Moșteanu, discurs belicos la forumul NATO”, „Moșteanu, discurs alarmist. Cum vrea să spună că vine războiul; Discurs halucinant din partea rezistului de la apărare”. Ministrului Apărării i-a fost atribuită în mod fals declarația conform căreia „Este o chestiune de timp până când vom vedea război”, deși în emisiuni a fost difuzat parțial discursul ministrului (în limba engleză, cu subtitrare în limba română) în care acesta afirmă: „E o chestiune de timp până vom avea parte de pace. Toată lumea vrea pace (…)”.”, se arată în comunicatul CNA, de pe pagina de Facebook a instituției.

FOTO: Facebook/screenshot

