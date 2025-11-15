Povestea celui mai scump orez din lume. De ce există o producție anuală de doar 1.000 de cutii și cum a ajuns să fie considerat un lux

Povestea celui mai scump orez din lume. Producția lui maximă este de 1.000 de cutii, anual, iar produsul a ajuns să fie considerat un lux. De altfel, este oferit, adeseori, sub formă de cadou, iar orezul respectiv a fost certificat de Guinness World Records ca fiind „cel mai scump”. Totuși, ce poveste se ascunde în spatele lui? De ce există o producție limitată și cum ajunge produsul să fie etichetat ca fiind de lux? Vezi informațiile mai jos.

Guinness World Records a certificat în 2016 un anumit tip de orez ca fiind „cel mai scump”. Kinmemai Premium urmează o tradiție riguroasă și atrage atenția nu doar prin prețul ridicat al produsului, ci și prin procesul urmat pentru ca acesta să fie pregătit pentru consum. Procesul de selecție și producție nu este deloc unul simplu, iar produsul are o istorie de 3.000 de ani în Japonia. Chiar și în aceste condiții, are o producție anuală limitată: 1.000 de cutii de orez.

„Orezul este hrana sufletului Japoniei”

Orezul care deține titlul de „cel mai scump” nu a fost creat pentru a aduce profit, ci pentru a celebra calitate orezului japonez și pentru a menține vie tradiția. În arta culinară japoneză, atunci când vine vorba despre sushi, orezul reprezintă „cel mai important element”, susține bucătarul japonez Kenichi Fujimoto, proprietar al Sushi Fujimoto din Hong Kong. El mai precizează că „orezul este hrana sufletului Japoniei”.

Peste 300 de soiuri de orez sunt cultivate în întreaga Japonie, în prezent. În ultimele decenii, tot mai multe produse care au la bază orez au câștigat popularitate la nivel internațional: mochi, sake, sushi.

Keiji Saika, președintele Toyo Rice Corporation, a avut în plan, în 2016, să intre pe piață cu „ceva nou”. Compania deținută de el vinde mașini de măcinat orez, iar lui i-a venit ideea de a produce cel mai scump orez din lume.

„Am simțit că Japonia trebuia să atragă mai mult atenția internațională asupra a cât de grozav este orezul japonez. Atunci mi-a venit ideea să obținem un loc în Guinness World Records. Ar trebui să facem ceva ce nu s-a mai făcut până atunci. Într-o perioadă în care orezul obișnuit costa doar 300 până la 400 de yeni pe kilogram, mă întrebam dacă cineva ar cumpăra vreodată acest produs. Surprinzător, cererile au început să crească”, mărturisea el, arată CNN.

Cât costă o cutie?

În 2016, avea să lanseze pe piață Kinmemai Premium – o cutie de orez care costă 10.800 de yeni ( aproximativ 73,4 dolari). Orezul considerat a fi „cel mai scump din lume” a fost etichetat drept „de lux” și este oferit, de cele mai multe ori, sub formă de cadou.

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)