„Pumpkin Spice Latte”, băutura care a devenit un fenomen global, dar care ascunde o istorie sumbră. Ce conține, de fapt

Ai întâlnit în diverse cafenele celebra băutură „Pumpkin Spice Latte”? Mulți consumatori așteaptă sezonul rece, pentru a se înfrupta din această băutură care a devenit, de altfel, un fenomen global. Însă, nu toată lumea cunoaște istoria sumbră din spatele condimentelor utilizate pentru aroma intensă a băuturii. Iată ce conține aceasta, de fapt, dar și cum a ajuns să fie o „licoare” apreciată de multe persoane.

„Pumpkin Spice Latte” a câștigat popularitate în rândul multor consumatori pentru aromele sale și textură. În mod predominant se găsesc aromele de nucșoară și scorțișoară, dar și de dovleac condimentat. În general, este un element de bază pentru prăjitura sau plăcinta cu dovleac, însă, acum, acest condiment este preferat și în băuturi. Deși este o aromă preferată de multe persoane, nu toată lumea cunoaște istoria sumbră a condimentului. Începe din vremea colonialismului.

„Pumpkin Spice Latte”, o băutură populară la nivel mondial

Această băutură, cunoscută și ca PSL în zona marketingului, a fost introdusă la Starbucks, în anul 2003. Multe persoane susțin că aroma de dovleac condimentat a ajuns în atenție la începutul anilor 2000, însă la o privire atentă asupra istoriei se poate observa că aroma a existat încă de sute de ani. „Pumpkin spice” este, de fapt, o mirodenie „colonizată” îndeosebi de SUA, în secolul XXI. Băutura are o rețetă simplă: espresso, lapte fierbinte, condimente, aromă de dovleac, frișcă și topping de „pumpkin spice”, arată BBC.

În timpul consumului aromei de dovleac, receptorii TRPV1 sunt activați de inamaldehidă, gingerol și eugenol. Aromele de dovleac devin mai puternice în combinație cu grăsimile (unt, lapte, smântână).

„Din perspectiva psihologiei consumatorului, aroma de dovleac funcționează pentru că are gustul unui sentiment. Starbucks a asociat-o cu emoții calde – confort, nostalgie, familie – și a făcut-o disponibilă doar sezonier, provocând anticipare”, spune Helen Chun, profesoară la Universitatea Cornell.

„Ar fi putut să-i spună «Pumpkin Pie Latte», dar «Pumpkin Spice» suna mai sofisticat și mai memorabil, chiar dacă termenul nu exista cu adevărat înainte”, precizează Matthew Philp, profesor la Universitatea Metropolitană din Toronto.

La mai bine de 10 ani de când băutura fusese lansată de compania americană, în 2015, apăruse mișcarea „#decolonizepumpkinspice”, care a legat băutura de istoria colonialismului și a privilegiilor. Prin intermediul mișcării respective, s-a cerut conștientizarea impactului comerțului global cu condimente.

Autorul recomandă:

Băutura preferată a românilor – “viciu” sau “lubrifiant social”? O dezbatere care în România nu există. Ce avertizează un mare producător mondial

O inimă sănătoasă chiar la tine în ceașcă. Condimentele care îți protejează vasele de sânge dacă le pui în cafea

Semnal de alarmă din partea nutriționiștilor. Cafeaua virală care îți poate aduce kilograme în plus

„Cocktail de cortizol”, băutura recomandată anti-stres. Consultați medicul de familie înainte de a opta pentru orice cură

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ