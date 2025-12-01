Nicușor Dan refuză să comenteze scandalul demisiei lui Moșteanu: „Haideți să nu stricăm sărbătoarea națională!”

Prezent la parada de 1 decembrie, Nicușor Dan a fost întrebat cum vede faptul că Ziua Națională ne-a prins fără ministru al Apărării. Vizibil amuzat, președintele a refuzat să comenteze scandalul demisiei lui Ionuț Moșteanu, pe motiv că nu vrea să strice ziua de sărbătoare. În schimb, l-a băgat pe Radu Miruță la înaintare.

„Cum să nu, domnul Miruță este ministrul interimar al Apărării. Haideți să nu stricăm sărbătoarea națională!”, spune Nicușor Dan.

Ionuț Moșteanu a demisionat vineri din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, și-a început mesajul Moșteanu.

