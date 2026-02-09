Vrei un ou prăjit perfect? Trucul e la îndemâna oricui

Un ou prăjit poate arăta perfect, ca la restaurant, cu ajutorul unui produs ieftin pe care toată lumea îl are acasă.

Oțetul este un ingredient obișnuit în multe bucătării, dar utilizarea sa nu se rezumă doar la asezonarea salatelor și la conservarea legumelor. Bucătarii profesioniști îl folosesc la prăjirea ouălor. Aciditatea oțetului interacționează cu proteinele din albuș și fac ca aspectul, textura și gustul acestora să fie mult îmbunătățit.

O picătură de oțet în tigaia în care ouăle puse la prăjit fac ca acestea să aibă marginile perfect curate, o textură uniformă și un gust cât se poate de echilibrat, potrivit Food Republic. Albușul nu se mai întinde neuniform, marginile nu se mai ard și nici ouăle nu se mai lipesc.

Oțetul se pune, o picătură sau două, în tigaie, pe marginile albușului, nu direct în uleiul încins, imediat ce albușul începe să se facă.

Ouăle prăjite astfel se coagulează mai rapid, marginile nu se mai întind neuniform și se formează o suprafață netedă și compactă. În plus, oțetul face ca gălbenușul să se mențină centrat și să devină și mai cremos.

Experții avertizează că nu toate tipurile de oțet pot fi folosite la prăjirea ouălor, ci doar cel de vin alb și de orez.

Oțetul închis la culoare sau cu arome puternice nu sunt recomandate pentru că modifică atât culoarea, cât și gustul oului.