Un copac căzut pe linie a blocat circulația feroviară între Brașov și Sighișoara. Ce trenuri au fost afectate

Circulația feroviară a fost întreruptă temporar, miercuri, pe secția Brașov – Sighișoara după ce un copac a căzut pe linii. CFR Călători a anunțat că traficul feroviar a fost oprit, între haltele Augustin și Racoș, din cauza căderii copacului în gabaritul liniei, incident care a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică a firelor de contact.

Până la remedierea situației de către echipele CFR SA, staționează trenurile IR 531 București Nord – Cluj Napoca, 16021 București Nord – Timișoara Nord, IR 1734 Cluj Napoca – București Nord și R 3503 Brașov – Mediaș.

Circulația în zonă se desfășoară în funcție de măsurile dispuse de managerul infrastructurii feroviare, iar în funcție de momentul reluării traficului pot apărea întârzieri și la alte trenuri de pe secția Brașov – Sighișoara.

În acest context, călătorii pot obține informații actualizate despre circulația trenurilor prin serviciile de informare ale CFR Călători și de la personalul din stații.

