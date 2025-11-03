Președintele Consiliului Concurenței, AVERTISMENT despre ofertele de energie electrică la clienții casnici: „Pui presiune pe furnizorul tău”

Bogdan Chirițoiu – șeful Consiliului Concurenței – a precizat că în piața de energie, proaspăt re-liberalizată, nu există încă un obicei încetățenit al clienților de a schimba furnizorul.

„Avem o responsabilitate clară vizavi de funcționarea pieței de energie, concurența între furnizori, și asta înseamnă în special mobilitatea clienților”, a precizat Chirițoiu.

„Deci, la noi, prioritatea este mobilitatea clienților, ăsta e semnul pentru noi că piața aceea funcționează, când vezi oameni care se pot muta de la un furnizor la altul. În piața asta, fiind o piață reglementată tradițional, nu există acest obicei al consumatorilor din alte piețe care s-au liberalizat mai demult și oamenii s-au obișnuit să se miște colo-colo. Da, aici, la energie nu sunt obișnuiți. Și, ca să funcționeze piața, lumea trebuie să-i obișnuiască cu mișcarea. În felul ăsta pui presiune pe furnizorul tău, dacă lui îi e frică de faptul că-i pleacă clienții”, a spus el, potrivit economica.net.

Bogdan Chirițoiu mai afirmă că, după ce a observat piața și a văzut că există unele oferte foarte bune – care sunt făcute doar unor clienți care ar dori să se mute la alt furnizor și pe care actualul furnizor vrea să nu îi piardă – a avertizat companiile de furnizare că acest comportament dăunează concurenței.

„Iar avertismentul ăsta a fost: dacă tu faci oferte țintite doar către cei care vor să plece și atunci, după ce că mobilitatea nu-i foarte mare în această piață, o înăbuși în fașă și nu permiți în felul acesta pieței să se dezvolte, s-ar putea să constăm că acesta este un comportament abuziv. A fost o atenționare, o avertizare că e posibil să considerăm oferte făcute targetat ca să împiedice mobilitatea. E posibil să le considerăm ca fiind totul un comportament anticoncurențial. Sfatul meu a fost: dacă puteți să dați prețuri mai bune, dați la toată lumea, și celui care a zis că vrea să plece și celuilalt, dacă tu ești mai eficient și poți să scazi prețul, scade-l pentru toți sau pentru o anumitp categorie. Pot să fie și categorii, dar undeva distincția asta trebuie să fie undeva”, a spus Bogdan Chirițoiu.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat – la începutul lunii august – că aproape 400.000 de consumatori și-au schimbat furnizorul de energie electrică în acest an, iar cei mai mulți au optat pentru Hidroelectrica, compania care are cel mai mic preț din piață.

