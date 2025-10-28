Prima pagină » Actualitate » Primarul din Grozeşti a bătut 2 copii care voiau să intre în curtea primăriei. PNL îi cere lui Grindeanu să-l demită

Luiza Dobrescu
28 oct. 2025, 15:22, Actualitate
Primarul din Grozeşti a bătut 2 copii care voiau să intre în curtea primăriei. PNL îi cere lui Grindeanu să-l demită

Un bărbat a fost reținut pentru că a lovit doi copii în vârstă de 14, respectiv 15 ani, pentru că au încercat să intre în curtea primăriei. În urma demarării anchetei, s-a dovedit că este vorba chiar de primarul comunei Grozești. PNL cere acum demiterea lui. 

Bărbatul de 51 de ani, din Grozești, județul Iași, acuzat că a lovit doi copii, este chiar edilul comunei, Georgel Cristea(PSD). Surse judiciare au declarat că Georgel Cristea a avut un conflict cu un grup de tineri, duminică, în curtea Primăriei, unde adolescenții căutau o toaletă.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni l-au reținut, marți, pentru 24 de ore, pe primar, acuzat de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Bărbatul urmează să fie prezentat marți Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

Lideurl PNL Iași, Alexandru Muraru, a spus că aceasta este încă o dovadă că organizația PSD Iași a ajuns „propagator de violență publică” și îi solicită lui Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD, excluderea din partid a primarului din Grozești.

„Condamn faptele de o gravitate extremă comise de primarul comunei Grozești, George Cristea, care a fost reținut de organele de Poliție sub acuzația că a agresat fizic doi minori. Un astfel de comportament barbar, de bătăuș, este incompatibil nu doar cu statutul de ales local, ci cu orice funcție de autoritate publică. Faptul că doi copii, care au dorit să folosească o toaletă, au fost supuși unor acte de violență (palme, șuturi și păruit, conform relatărilor de presă) de către cel care ar trebui să fie un model pentru comunitate, este șocant și inacceptabil. Acest incident revoltător nu este, din păcate, un caz izolat. Vorbim despre un primar care are deja multiple dosare penale și este cercetat de Agenția Națională de Integritate (ANI)”, spune Muraru.

Muraru îi cere public lui  Grindeanu să ia măsuri imediate și să demonstreze că partidul pe care îl conduce la nivel național „nu tolerează asemenea acte de violență și indivizi cu grave probleme penale”.

„Solicit excluderea imediată a lui George Cristea din PSD și retragerea totală a sprijinului politic, concomitent cu solicitarea fermă a demisiei acestuia din funcția de primar al comunei Grozești. România și județul Iași nu are nevoie de primari bătăuși de copii, care fug de Poliție și sfidează legea”, mai spune Muraru.

