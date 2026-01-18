Prima pagină » Actualitate » Primarul din Tănăsoaia, pentru Gândul, despre drona de recunoaştere găsită: „Nu a făcut nicio gaură, nicio explozie. Era făcută bucăţi-bucăţi”

Primarul din Tănăsoaia, pentru Gândul, despre drona de recunoaştere găsită: „Nu a făcut nicio gaură, nicio explozie. Era făcută bucăţi-bucăţi”

Luiza Dobrescu
18 ian. 2026, 12:45, Actualitate

Drona căzută la Tănăsoaia, în Vrancea, a agitat spiritele în comunitate, mai ales că este prima dată când este descoperit un astfel de dispozitiv, în condiţiile războiului care are loc la graniţa cu România. Primarul localităţii, Melania Mocanu, a povestit, pentru Gândul, cum s-au petrecut lucrurile. 

Potrivit spuselor primarului, dispozitivul a căzut într-o curte părăsită şi a fost găsit sâmbătă seara de persoana care are în grijă gospodăria respectivă.

A anunţat nişte rude, apoi acestea au solicitat prezenţa organelor competente, care au şi preluat cercetările.

„Cum s-a prăbuşit, s-a dezintegrat. A fost ridicată de organele abilitate. Nu a făcut nico gaură, nicio explozie. Era făcută bucăţi-bucăţi. A găsit-o o bătrânică de 75 de ani. Am fost şi eu aseară. Au venit organele abilitate. Au stabilit perimetrul, l-au izolat. Azi au venit cei de la SRI, MApN, au ridicat obiectul”, a declarat primarul Melania Mocanu, pentru Gândul.

Se pare că ar fi vorba despre o dronă de recunoaştere, fără încărcătură explozivă, care ar fi căzut în acelaşi timp cu aceea identificată în noiembrie 2025, la Vaslui. Potrivit specialiştilor ajunşi la faţa locului, fragmentele identificate în curtea arată că dispozitivul ar fi căzut de ceva timp, nu recent.

Ce spun cei de la Ministerul Apărării

Între timp, MApN a transmis o scurtă informare despre evenimentul care s-a petrecut la Tănăsoaia.

„În dimineața zilei de 18 ianuarie, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, Ministerul Apărării Naționale a trimis o echipă de specialiști pentru efectuarea unei investigații comune, în localitatea Tănăsoaia, ca urmare a descoperirii unor resturi metalice care indică un posibil vehicul aerian.

Fragmentele descoperite au fost ridicate de la fața locului în vederea analizării.”

