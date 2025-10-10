Prima pagină » Actualitate » Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ

Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ

Cristian Lisandru
10 oct. 2025, 10:00, Actualitate
Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ

Forțele Armate ale Ucrainei reprezintă un microcosmos al societății țării, cu toate punctele forte și punctele slabe ale acesteia. Viitorii veterani metamorfozați în politicieni vor aduce la putere o multitudine de experiențe și obiective diferite. Adevărul este că războiul a remodelat complet politica ucraineană.

Multe forțe, cu doar câțiva ani în urmă foarte puternice – oligarhii și politicienii pro-ruși, spre exemplu – și-au pierdut influența.

Odată cu apariția unor personalități militare populare în fruntea ratingurilor de încredere, există acum o cerere publică foarte clară ca persoanele cu experiență în prima linie a frontului să treacă la ofensivă și să „asedieze” coridoarele puterii.

„Dar această popularitate va putea fi pusă în practică doar după ce războiul cu Rusia se va termina și vor putea fi organizate alegeri. Deocamdată, ratingurile ridicate ale personalităților militare seamănă cel mai mult cu un simptom al unei frustrări publice serioase și al neîncrederii față de politicienii actuali”, notează Konstantin Skorkin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Conform ultimului studiu SOCIS – realizat în perioada 6-11 iunie 2025 -, armata ucraineană se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației.

Acest lucru este valabil și la nivelul personalităților ucrainene.

  • Fostul comandant suprem al armatei, Valeri Zalujnîi, acum ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, a ocupat primul loc în clasament, cu 70,9%, urmat de șeful serviciilor de informații militare, Kyrylo Budanov – 55,3%.
  • Prin comparație, președintele Volodimir Zelenski a avut, la momentul respectiv, un indice de încredere de 49,1%.

Valeri Zalujnîi | Foto – Profimedia Images

Zalujnîi, un contracandidat serios pentru Zelenski

Sondajele care analizează cum ar vota oamenii la alegeri prezidențiale ipotetice produc rezultate similare. Rezultatele îl plasează pe Zalujnîi ușor în urma actualului președinte Zelenski în primul tur, cu 27,7% față de 30,9%, dar îi conferă o victorie decisivă în al doilea tur – 60,5% față de 39,5%.

Budanov și fostul comandant Azov – Andriy Biletsky – ar obține fiecare aproximativ 5% din voturi dacă ar candida la președinție, conform aceluiași sondaj.

În alegerile simulate pentru parlamentul ucrainean, o serie de blocuri politice conduse de comandanți populari ar depăși cu ușurință pragul electoral de 5%.

Kyrylo Budanov | Foto – Profimedia Images

  • Ucraina a cunoscut deja o perioadă de intrare în politică în masă a personalităților militare.
  • Alegerile parlamentare din anul 2014, desfășurate în toiul războiului din Donbas, au adus în Parlamentul Ucrainean un val de lideri populari ai batalioanelor de voluntari – Biletsky, Dmytro Yarosh, Semen Semenchenko și Serhiy Melnychuk.
  • Acest lucru nu a dus la nicio schimbare fundamentală, iar majoritatea veteranilor transformați în adjuncți au dispărut rapid de pe scena politică.

Următorul val de veterani care intră în politică va fi, inevitabil, la o scară mult mai mare.

Există deja un fenomen emergent de comandanți individuali și divizii militare pricepute la capitolul «media». În prezent, este o abilitate utilă pentru atragerea de finanțare și noi recruți, dar când vine vorba de alegeri, ar putea deveni și o rampă de lansare pentru promovarea politică.

Un exemplu este brigada operațională Khartiia, formată din voluntari în 2022, ale cărei relații cu mass-media sunt gestionate de o profesionistă în PR, Ivanna Skiba-Yakubova, și de poetul/muzicianul Serhiy Zhadan, care servește în cadrul unității”, continuă Konstantin Skorkin.

„Săgeți” trimise de Prokopenko, comandant al Brigăzii Gărzii Naționale Azov

Comandanții brigăzii Azov de renume, sunt, de asemenea, activi în ceea ce privește promovarea. Printre cei mai cunoscuți se numără colonelul Denis Prokopenko, care a fost luat prizonier în 2022 – în timpul apărării oțelăriei Azovstal – și care s-a aflat, ulterior, printre ofițerii schimbați pentru politicianul ucrainean pro-Kremlin Viktor Medvedchuk.

Acum comandant al Brigăzii Gărzii Naționale Azov, Prokopenko critică aspru atât conducerea militară, cât și elita politică, în special metodele actualului comandant șef, Oleksandr Syrsky.

Oleksandr Syrsky | Foto – Profimedia Images

  • Biletsky, fost comandant Azov și fondator al partidului Corpul Național, a început ca lider de stradă al tineretului de extremă dreapta înainte de a intra în politica parlamentară în 2014, dar apoi a avut rezultate slabe la alegerile din 2019-2020.

Andriy Biletsky | Foto – Profimedia Images

  • Odată cu izbucnirea războiului de amploare, Biletsky s-a întors în luptă și acum comandă Corpul de elită al Armatei a Treia.
  • Inevitabil, nișa electorală îngustă a patriotismului radical este afectată de lupte interne, iar susținătorii lui Prokopenko și Biletsky recurg periodic la violență pentru a-și regla conturile.

În timp ce războiul continuă, aceste procente mari sunt mai degrabă un indicator al nemulțumirii publice decât un semn al lucrurilor care vor urma.

Zelenski și partidul său, Slujitorul Poporului, au ajuns și ei la putere în 2019, pe un val de nemulțumire față de vechile elite. Pe atunci, se presupunea că nou-veniții în politică, inclusiv actori precum Zelenski și echipa sa de foști fotografi de nunți și specialiști IT, vor fi nepătați de corupție și mai apropiați de oameni decât politicienii profesioniști.

Volodimir Zelenski | Foto – Profimedia Images

Acum, societatea ucraineană își pune speranța în veterani. La urma urmei, cu siguranță oamenii care și-au riscat viața pentru țara lor trebuie să fie mai onești? Ratingurile actuale arată doar vârful aisbergului: mulți lideri produși de război nu sunt încă incluși în sondajele de opinie”, mai scrie Konstantin Skorkin.

„Afluxul masiv de veterani, o amenințare la adresa lui Zelenski”

Viitorii veterani care vor candisa pentru funcții – ca parte a unui „bloc Zalujni” sau a unui „bloc Budanov” – vor aduce la putere experiențe și obiective foarte diferite.

Aceeași mentalitate de „bandă de frați” din timpul războiului, de exemplu, ar putea servi atât ca busolă morală, împiedicând politicienii să se comporte demn de comportamente nedemne, cât și ca un focar de corupție și mai mare decât cel observat în rândul civililor.

Dezamăgirea este inevitabilă. Unii politologi ucraineni au sugerat că ar fi mai bine ca veteranii militari să fie distribuiți în diverse proiecte politice, decât să creeze un partid militar separat, ale cărui eșecuri politice ar putea avea un impact negativ asupra imaginii forțelor armate în ansamblu.

Echipa lui Zelenski este deja înclinată să considere un aflux masiv de veterani militari ca o amenințare la adresa viitorului politic al liderului lor și al partidului său. Eforturile lor vizează fie menținerea status quo-ului, forțele armate rămânând apolitice, fie cooptarea celor mai proeminente figuri – precum Zalujni și Budanov – în rândurile lor.

Forțele de opoziție au încercat, de asemenea, să recruteze propriul contingent militar, cu grade diferite de succes.

Cel mai notabil este fostul președinte Petro Poroșenko, care s-a bucurat de sprijinul neclintit al unor ofițeri și al celor apropiați armatei”, mai scrie Skorkin în analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

„Orice acord de pace de compromis ar putea fi văzut ca o trădare”

„Un factor esențial va fi modul în care se va termina războiul și statutul soldaților care se întorc acasă de pe front: ca învingători mândri sau ca o „generație pierdută” amărâtă”, explică Skorkin.

În primul scenariu, apariția unui corp de veterani în politică ar putea oferi un impuls serios pentru reabilitarea foștilor soldați.

În cel de-al doilea scenariu, politica este probabil să devină mai brutală, militarizată și predispusă la violență politică: există numeroase precedente istorice în acest sens.

Și, având în vedere că este puțin probabil ca Ucraina să obțină rezultatul ideal, orice acord de pace de compromis ar putea fi văzut de unii din armată ca o trădare sau chiar o înjunghiere pe la spate.

Există multe scenarii posibile, dar militarizarea tuturor sferelor vieții în Ucraina devine deja un fapt incontestabil, creând noi provocări pentru democrația ucraineană în timpul ieșirii inevitabile a țării din starea de război – oricând ar fi aceasta”, încheie Konstantin Skorkin.

Foto main – Profimedia Images

RECOMANDARA AUTORULUI:

Citește și

