Ministerul Finanțelor din Rusia a prezentat un proiect de buget federal pentru anul 2026, care include noi creșteri de impozite menite să susțină cheltuielile constante din timpul războiului. Bugetul propus necesită aprobarea parlamentarilor din Duma de Stat, dar evidențiază hotărârea Kremlinului de a continua războiul împotriva Ucrainei, chiar dacă acest lucru înseamnă costuri mai mari pentru companii și consumatori.

Cea mai mare schimbare este reprezentată de o creștere planificată a taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22%, menită să ajute la acoperirea deficitului tot mai mare cauzat de creșterea cheltuielilor pentru apărare și de scăderea veniturilor din petrol și gaze în urma sancțiunilor occidentale.

Mai multe companii vor fi obligate să plătească TVA . Pragul minim de venit anual pentru ca întreprinderile să efectueze plăți va scădea de la 60 de milioane de ruble (732.000 de dolari, conform datelor pieței valutare spot – schimbul rapid de active – publicate de Reuters ) la 10 milioane de ruble (122.000 de dolari), se arată într-o analiză publicată de The Moscow Times .

Guvernul Rusiei intenționează, de asemenea, să vizeze industria pariurilor cu o taxă de 5% pe pariuri și o taxă de 25% pe profiturile companiilor de pariuri.

Economistul Dmitri Polevoy de la Astra Asset Management, stabilit la Moscova, estimează că măsurile propuse, inclusiv atât noile taxe, cât și anularea scutirilor fiscale existente, ar putea genera venituri suplimentare de 2,4-2,9 trilioane de ruble (29,3-35,4 miliarde de dolari).

Deficitul bugetar al Rusiei este proiectat la 5,736 trilioane de ruble (70,0 miliarde de dolari) în 2025 și 3,786 trilioane de ruble (46,2 miliarde de dolari) în 2026.

Cheltuielile pentru apărare și securitate internă vor reprezenta aproximativ 38% din buget

Guvernul Rusiei se așteaptă să încaseze venituri de aproximativ 40,3 trilioane de ruble (491,7 miliarde de dolari) în 2026 – o creștere de aproape 10% față de 2025.

Între timp, cheltuielile federale sunt proiectate să crească cu o creștere mai mică de 4,3%, de la 42,3 trilioane de ruble (515,1 miliarde de dolari) în acest an la 44,1 trilioane de ruble (538,0 miliarde de dolari) anul viitor.

Acest lucru sugerează că Kremlinul adoptă o abordare prudentă și conservatoare în ceea ce privește planificarea bugetară , fără a reduce cheltuielile și fără a permite creșterea acestora peste limite.

Măsurate ca procent din PIB, veniturile sunt așteptate să rămână la același nivel de 17,1%, în timp ce cheltuielile vor scădea de la 19,7% la 18,7%, potrivit Kommersant .

Deși cheltuielile generale vor rămâne în general stabile, alocările bugetare arată că prioritățile Kremlinului continuă să fie politica externă și apărarea.

Cheltuielile pentru apărare și securitate internă vor reprezenta aproximativ 38% din buget în 2026 – totuși, mai puțin decât ponderea de 40% înregistrată în ultimii doi ani.

Regiunile ocupate din Ucraina, creștere majoră a finanțării

Regiunile ocupate din Ucraina vor beneficia de o creștere majoră a finanțării, fiind planificate subvenții suplimentare de cel puțin 60 de miliarde de ruble (732 de milioane de dolari) pentru 2026, comparativ cu bugetul din 2025, a relatat publicația Vyorstka, aflată în exil .

Partea din regiunea Donețk controlată de Rusia va primi cea mai mare cotă, de 77,8 miliarde de ruble (949,2 milioane de dolari), față de 54,5 miliarde (664,9 milioane de dolari) în 2025, în timp ce subvențiile pentru regiunea Luhansk vor fi de 55,5 miliarde de ruble (676,1 milioane de dolari), în creștere de la 37,8 miliarde (461,2 milioane de dolari).

Cheltuielile cu mass-media și propaganda sunt, de asemenea, în creștere.

Guvernul intenționează să aloce 146 de miliarde de ruble (1,78 miliarde de dolari) pentru mass-media, în creștere cu 6,6% față de anul trecut.

Aproximativ 25,96 miliarde de ruble (317 milioane de dolari) din această sumă vor merge către Institutul pentru Dezvoltarea Internetului, unul dintre principalele vehicule ale Kremlinului pentru producerea de propagandă orientată spre tineret, a relatat site-ul de investigații IStories .

Alte proiecte de influență se extind și ele. Programul „Rusia în lume” – conceput pentru a promova „valorile spirituale și morale tradiționale” în rândul tinerilor străini – va primi 11,9 miliarde de ruble (145,2 milioane de dolari) în 2026, mai mult decât dublul celor 5,5 miliarde (67,1 milioane de dolari) alocate în 2025, potrivit publicației de investigații Agenstvo.

Războiul din Ucraina se prelungește, Rusia încearcă să echilibreze conturile

Rusia este determinată să crească taxele și să modereze cheltuielile generale de trei factori cheie.

În primul rând, veniturile bugetare pentru 2025 au fost sub așteptări și au mărit deficitul. Veniturile din petrol și gaze sunt proiectate să ajungă la doar 8,65 trilioane de ruble (105,5 miliarde de dolari) în acest an – cu 22% mai mici decât cele 11,13 trilioane de ruble (135,8 miliarde de dolari) colectate în 2024.

Economia lentă, despre care se așteaptă să crească cu doar 1%, a afectat și veniturile fiscale neenergetice.

Prin urmare, se preconizează că deficitul pentru 2025 va ajunge la 2,6% din PIB, cel mai ridicat nivel de la începutul pandemiei din 2020. Conform noului buget, guvernul își propune să reducă deficitul la 1,6% din PIB în 2026.

În al doilea rând, războiul din Ucraina se prelungește fără a se întrevedea un sfârșit, iar sancțiunile vor fi probabil înăsprite și mai mult. Asta pune Moscova într-o situație dificilă.

Rusia nu își permite să reducă foarte mult cheltuielile pentru apărare — dar nici nu dorește să înregistreze deficite cronice sau să-și întindă finanțele până la punctul de rupere, deoarece acest lucru i-ar reduce rezistența la posibile crize viitoare.

Rusia încearcă acum să echilibreze conturile și să-și reconstruiască rezervele sau cel puțin să oprească epuizarea lor.

După ani de scăderi masive, partea lichidă a Fondului Național de Avere – deținută în valută străină și aur – a scăzut cu aproximativ jumătate de la invazia Ucrainei, rămânând în urmă 3,92 trilioane de ruble (47,8 miliarde de dolari).

Guvernul intenționează să finanțeze cheltuielile de anul viitor prin noi datorii și taxe mai mari, reconstruind în același timp rezervele lichide ale fondului la 4,5 trilioane de ruble (54,9 miliarde de dolari) până la sfârșitul anului 2026.

În al treilea rând, există problema inflației, care rămâne încăpățânat de ridicată, în mare parte din cauza cheltuielilor mari ale Moscovei legate de război și a subvențiilor de stat, se mai arată în analiza publicată de The Moscow Times.

Foto main – Profimedia Images

