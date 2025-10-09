Ministerul Finanțelor din Rusia a prezentat un proiect de buget federal pentru anul 2026, care include noi creșteri de impozite menite să susțină cheltuielile constante din timpul războiului. Bugetul propus necesită aprobarea parlamentarilor din Duma de Stat, dar evidențiază hotărârea Kremlinului de a continua războiul împotriva Ucrainei, chiar dacă acest lucru înseamnă costuri mai mari pentru companii și consumatori.
Cea mai mare schimbare este reprezentată de o creștere planificată a taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22%, menită să ajute la acoperirea deficitului tot mai mare cauzat de creșterea cheltuielilor pentru apărare și de scăderea veniturilor din petrol și gaze în urma sancțiunilor occidentale.
Guvernul Rusiei se așteaptă să încaseze venituri de aproximativ 40,3 trilioane de ruble (491,7 miliarde de dolari) în 2026 – o creștere de aproape 10% față de 2025.
Deși cheltuielile generale vor rămâne în general stabile, alocările bugetare arată că prioritățile Kremlinului continuă să fie politica externă și apărarea.
Cheltuielile pentru apărare și securitate internă vor reprezenta aproximativ 38% din buget în 2026 – totuși, mai puțin decât ponderea de 40% înregistrată în ultimii doi ani.
Regiunile ocupate din Ucraina vor beneficia de o creștere majoră a finanțării, fiind planificate subvenții suplimentare de cel puțin 60 de miliarde de ruble (732 de milioane de dolari) pentru 2026, comparativ cu bugetul din 2025, a relatat publicația Vyorstka, aflată în exil .
Partea din regiunea Donețk controlată de Rusia va primi cea mai mare cotă, de 77,8 miliarde de ruble (949,2 milioane de dolari), față de 54,5 miliarde (664,9 milioane de dolari) în 2025, în timp ce subvențiile pentru regiunea Luhansk vor fi de 55,5 miliarde de ruble (676,1 milioane de dolari), în creștere de la 37,8 miliarde (461,2 milioane de dolari).
Alte proiecte de influență se extind și ele. Programul „Rusia în lume” – conceput pentru a promova „valorile spirituale și morale tradiționale” în rândul tinerilor străini – va primi 11,9 miliarde de ruble (145,2 milioane de dolari) în 2026, mai mult decât dublul celor 5,5 miliarde (67,1 milioane de dolari) alocate în 2025, potrivit publicației de investigații Agenstvo.
Rusia este determinată să crească taxele și să modereze cheltuielile generale de trei factori cheie.
În primul rând, veniturile bugetare pentru 2025 au fost sub așteptări și au mărit deficitul. Veniturile din petrol și gaze sunt proiectate să ajungă la doar 8,65 trilioane de ruble (105,5 miliarde de dolari) în acest an – cu 22% mai mici decât cele 11,13 trilioane de ruble (135,8 miliarde de dolari) colectate în 2024.
În al doilea rând, războiul din Ucraina se prelungește fără a se întrevedea un sfârșit, iar sancțiunile vor fi probabil înăsprite și mai mult. Asta pune Moscova într-o situație dificilă.
După ani de scăderi masive, partea lichidă a Fondului Național de Avere – deținută în valută străină și aur – a scăzut cu aproximativ jumătate de la invazia Ucrainei, rămânând în urmă 3,92 trilioane de ruble (47,8 miliarde de dolari).
Guvernul intenționează să finanțeze cheltuielile de anul viitor prin noi datorii și taxe mai mari, reconstruind în același timp rezervele lichide ale fondului la 4,5 trilioane de ruble (54,9 miliarde de dolari) până la sfârșitul anului 2026.
În al treilea rând, există problema inflației, care rămâne încăpățânat de ridicată, în mare parte din cauza cheltuielilor mari ale Moscovei legate de război și a subvențiilor de stat, se mai arată în analiza publicată de The Moscow Times.
Foto main – Profimedia Images
