Radu Moldovan a demisionat din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița Năsăud în urma perchezițiilor DNA. Bogdan Ivan preia interimar conducerea

Radu Moldovan a demisionat din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița Năsăud în urma perchezițiilor DNA. Bogdan Ivan preia interimar conducerea

Șeful Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a demisionat, miercuri, din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud în urma perchezițiilor DNA .

Bogdan Ivan preia interimar conducerea filialei.

„Organizația județeană PSD Bistrița-Năsăud își exprimă susținerea față de domnul Emil Radu Moldovan și apreciază implicarea, munca și proiectele transformate în fapte!


În urma situației apărute, acesta a decis să își dea demisia din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud, pentru a evita orice neclarități sau efecte asupra activității organizației.

Pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără întreruperi, în ședința de urgență de astăzi a CPJ PSD Bistriţa-Năsăud s-a decis ca funcția de președinte interimar să fie preluată de domnul Bogdan Gruia Ivan.

Activitatea organizației continuă în mod normal, cu aceleași obiective și muncă pentru oameni”, a transmis Biroul de Presă PSD Bistrița-Năsăud.

