Primele imagini cu ofițerii Forțelor Armate Germane care au ajuns în Groenlanda, în perspectiva unui conflict cu SUA pe tema anexării teritoriului

Germania se alătură inițiativei europene de consolidare a prezenței militare în Groenlanda. O echipă a Bundeswehr, formată din specialiști în logistică și securitate, a ajuns pe insula arctică pentru a evalua posibilitatea organizării unor exerciții militare comune, coordonate de Danemarca.

Groenlanda, teritoriu aflat sub controlul Danemarcei, se află în centrul unor tensiuni geopolitice tot mai accentuate cu Statele Unite ale Americii.

Regiunea arctică, rol strategic de securitate

Grupul german este alcătuit din 15 militari, femei și bărbați. Aceștia au sosit la Nuuk, capitala Groenlandei, cu un avion militar, alături de soldați din alte state europene. După aterizare, delegația s-a deplasat la sediul Comandamentului Arctic al Forțelor Armate daneze, unde urmează să înceapă misiunea de recunoaștere.

Potrivit Ministerului Federal al Apărării de la Berlin, echipa germană reunește experți din mai multe domenii, care vor analiza condițiile tehnice și operaționale necesare desfășurării unor exerciții comune în zonă, scrie tagesschau.de.

Printre scenariile luate în calcul se numără utilizarea avioanelor de recunoaștere maritimă P-8 Poseidon, dar și implicarea unor nave de luptă, inclusiv fregate. Nu este exclusă nici participarea avioanelor de vânătoare Eurofighter, în funcție de concluziile evaluării.

„Discutăm despre securitatea Arcticii și despre rolul pe care Germania și aliații săi din NATO îl pot juca aici”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării. Oficialul a subliniat că există „o amenințare clară”, iar protejarea infrastructurii critice – maritime, terestre și subacvatice – este o prioritate.

Germania se alătură altor state europene care participă la această misiune. Danemarca va conduce exercițiile, iar Norvegia, Suedia, Finlanda, Franța, Olanda și Regatul Unit au trimis soldați și specialiști.

Generalul-maior Søren Christian Christian Rasmussen Andersen, șeful Comandamentului Arctic danez, a spus că a trimis invitație inclusiv Statelor Unite să se alăture exercițiilor, în calitate de aliat NATO: „Desigur, Statele Unite sunt invitate aici ca stat membru NATO”. El a precizat că, până în prezent, nu există o confirmare oficială privind participarea americană.

Groenlanda, în centrul unei dispute

Groenlanda, teritoriu autonom care face parte din Regatul Danemarcei, a ajuns în centrul celei mai mari controverse care implică state membre NATO.

Președintele american Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA trebuie să preia controlul asupra insulei, inclusiv prin forță, dacă va fi necesar. Drept argument pentru ce vrea să facă, Trump a vorbit despre securitatea țării sale și creșterea influenței Chinei și Rusiei în Arctica.

Atât autoritățile din Groenlanda și Danemarca, cât și partenerii europeni din NATO, au respins categoric afirmațiile liderului de la Casa Albă.

Săptămâna trecută, o întâlnire de criză desfășurată la Washington, între miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei, vicepreședintele american JD Vance și secretarul de Stat Marco Rubio, s-a încheiat fără rezultate concrete. În plus, Donald Trump chiar a amenințat că va introduce noi tarife comerciale împotriva oricărui state care se opune planurilor sale legate de Groenlanda.

Proteste anunțate în acest weekend

Ținând cont de contextul tensionat apărut, în weekend sunt anunțate proteste de amploare atât, cât și în Danemarca. Demonstrațiile vor avea loc în Copenhaga, capitala regatului danez, și Nuuk, iar mii de persoane și-au anunțat deja participarea pe rețelele sociale.

Manifestațiile vizează respingerea revendicărilor americane și reafirmarea dreptului Groenlandei de a-și decide singură viitorul.

După Ucraina și Orientul Mijlociu, Arctica se prefigurează ca următorul centru de tensiuni globale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Trebuie să o avem”. Interesele SUA în Groenlanda, dincolo de ambiția lui Trump. „Topirea suplimentară a gheții va încuraja China să extindă liniile de transport maritim în Arctica”

„Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda

Noua rachetă balistică Oreshnik a Rusiei, amenințare directă la adresa NATO și SUA. „Poate lovi Parisul sau Berlinul în mai puțin de 20 de minute”