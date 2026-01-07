Prin ce incidente a trecut Leonard Miron pe aeroport. ”Îmi furaseră toate ceasurile și o mare parte din bijuterii”

Fostul prezentator Leonard Miron, în vârstă de 56 de ani, a avut parte de situații deloc plăcute pe aeroportul din Madrid, unde a rămas fără ceasuri și bijuterii.



Leonard Miron a devenit cunoscut publicului larg din postura de prezentator la Televiziunea Națională. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, acesta s-a mutat în Marea Britanie și de ani de zile lucrează pe vase de croazieră. În plan perrsonal, Leonard Miron are o relație de foarte mulți ani cu Miguel.

De-a lungul anilor, Leonard Miron a călătorit foarte mult. Acesta a povestit, pentru revista Viva, că i s-a întâmplat să aibă probleme cu bagajul de două ori pe aeroportul din Madrid.

”Dar cred că cel mai șocant lucru, care nu a fost vina mea, este ceea ce se întâmplă pe Aeroportul Barajas din Madrid. Acolo există o mafie foarte bine organizată. Lucrul acesta îl spun pentru că există multe reportaje online care demonstrează acest fapt. Există o mafie la manipulatorii de bagaje, care bănuiesc că au posibilitatea, undeva unde nu sunt camere, să scaneze bagajele și să vadă ce este în ele. Ei le deschid și sustrag ceea ce există de valoare”, a declarat acesta.

Prin ce incidente a trecut Leonard Miron pe aeroport. ”Și uite că se poate și mai rău ca în România”

”Prima dată m-am confruntat cu această situație când am zburat de la Londra la Malaga. Check in-ul era făcut pentru Malaga. Iar noi am avut o escală în Madrid. Bagajele le-am ridicat pe aeroportul din Malaga. Peste noapte, au rămas la Madrid, unde noi am dormit la un hotel aproape de Madrid. Când am ajuns în Malaga, mi s-a părut ciudat să văd codul de pe valize schimbat. Și, într-adevăr, îmi furaseră toate ceasurile și o mare parte din bijuterii.

Când am descoperit, la hotel, în Malaga, am vrut să depun plângere și ei mi-au spus să fac asta la Madrid, în aeroport. Până m-am întors la Madrid, după o săptămână, poliția mi-a spus să fac plângere la securitatea din aeroport, securitatea m-a trimis la linia aeriană. Linia aeriană a ridicat din umeri și au zis că nu este treaba lor. Și uite că se poate și mai rău ca în România”, a detaliat Leonard Miron.

”Pe aeroportul din Madrid am mai pățit-o, încă o dată. De data aceasta, cred că veneam direct de la Madrid și am făcut check in-ul repede. Deci, bagajele au stat, până să fie puse în avion, vreo două ore. Și încă o dată am observat că valiza era deschisă. Nu au avut ce să fure, pentru că mi-am învățat lecția. Amuzant este că am văzut că nu lipsea nimic. Dar era o folie de plastic cu o etichetă de security, pe care ai posibilitatea să o pui înainte de check in, tocmai pentru a preîntâmpina astfel de gesturi.

Folia era tăiată de la un alt pasager. Sfatul meu e să nu mai investiți în învelișul acela de protecție, pentru că ce am găsit eu în valiză era învelișul de protecție tăiat de pe valiza unui alt pasager. Eu cred că, în grabă, l-au pus la valiza mea. Am făcut plângere și de data aceasta, fără niciun rezultat. Le-am trimis fotografiile despre celălalt pasager căruia i s-a sustras din valiză, pentru că plasticul avea numărul de zbor și numele. Persoana aceea zbura la Rio de Janeiro”, a mai spus acesta.