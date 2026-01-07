Prima pagină » Actualitate » Prin ce incidente a trecut Leonard Miron pe aeroport. ”Îmi furaseră toate ceasurile și o mare parte din bijuterii”

Prin ce incidente a trecut Leonard Miron pe aeroport. ”Îmi furaseră toate ceasurile și o mare parte din bijuterii”

07 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Prin ce incidente a trecut Leonard Miron pe aeroport. ”Îmi furaseră toate ceasurile și o mare parte din bijuterii”
Galerie Foto 15
Prin ce incidente a trecut Leonard Miron pe aeroport

Fostul prezentator Leonard Miron, în vârstă de 56 de ani, a avut parte de situații deloc plăcute pe aeroportul din Madrid, unde a rămas fără ceasuri și bijuterii.

Leonard Miron a devenit cunoscut publicului larg din postura de prezentator la Televiziunea Națională. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, acesta s-a mutat în Marea Britanie și de ani de zile lucrează pe vase de croazieră. În plan perrsonal, Leonard Miron are o relație de foarte mulți ani cu Miguel.

De-a lungul anilor, Leonard Miron a călătorit foarte mult. Acesta a povestit, pentru revista Viva, că i s-a întâmplat să aibă probleme cu bagajul de două ori pe aeroportul din Madrid.

”Dar cred că cel mai șocant lucru, care nu a fost vina mea, este ceea ce se întâmplă pe Aeroportul Barajas din Madrid. Acolo există o mafie foarte bine organizată. Lucrul acesta îl spun pentru că există multe reportaje online care demonstrează acest fapt. Există o mafie la manipulatorii de bagaje, care bănuiesc că au posibilitatea, undeva unde nu sunt camere, să scaneze bagajele și să vadă ce este în ele. Ei le deschid și sustrag ceea ce există de valoare”, a declarat acesta.

Prin ce incidente a trecut Leonard Miron pe aeroport. ”Și uite că se poate și mai rău ca în România”

”Prima dată m-am confruntat cu această situație când am zburat de la Londra la Malaga. Check in-ul era făcut pentru Malaga. Iar noi am avut o escală în Madrid. Bagajele le-am ridicat pe aeroportul din Malaga. Peste noapte, au rămas la Madrid, unde noi am dormit la un hotel aproape de Madrid. Când am ajuns în Malaga, mi s-a părut ciudat să văd codul de pe valize schimbat. Și, într-adevăr, îmi furaseră toate ceasurile și o mare parte din bijuterii.

Când am descoperit, la hotel, în Malaga, am vrut să depun plângere și ei mi-au spus să fac asta la Madrid, în aeroport. Până m-am întors la Madrid, după o săptămână, poliția mi-a spus să fac plângere la securitatea din aeroport, securitatea m-a trimis la linia aeriană. Linia aeriană a ridicat din umeri și au zis că nu este treaba lor. Și uite că se poate și mai rău ca în România”, a detaliat Leonard Miron.

”Pe aeroportul din Madrid am mai pățit-o, încă o dată. De data aceasta, cred că veneam direct de la Madrid și am făcut check in-ul repede. Deci, bagajele au stat, până să fie puse în avion, vreo două ore. Și încă o dată am observat că valiza era deschisă. Nu au avut ce să fure, pentru că mi-am învățat lecția. Amuzant este că am văzut că nu lipsea nimic. Dar era o folie de plastic cu o etichetă de security, pe care ai posibilitatea să o pui înainte de check in, tocmai pentru a preîntâmpina astfel de gesturi.

Folia era tăiată de la un alt pasager. Sfatul meu e să nu mai investiți în învelișul acela de protecție, pentru că ce am găsit eu în valiză era învelișul de protecție tăiat de pe valiza unui alt pasager. Eu cred că, în grabă, l-au pus la valiza mea. Am făcut plângere și de data aceasta, fără niciun rezultat. Le-am trimis fotografiile despre celălalt pasager căruia i s-a sustras din valiză, pentru că plasticul avea numărul de zbor și numele. Persoana aceea zbura la Rio de Janeiro”, a mai spus acesta.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Cristian Tudor Popescu: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
14:10
Cristian Tudor Popescu: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
CONTROVERSĂ Surpriza de la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală
14:03
Surpriza de la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală
ULTIMA ORĂ Un tramvai Imperio s-a defectat și a blocat una dintre cele mai importante linii din București
13:59
Un tramvai Imperio s-a defectat și a blocat una dintre cele mai importante linii din București
ANCHETĂ Tezaurul dacic, păzit în glumă. Fostul director al Muzeului Național de Istorie, acuzații grave: „Olandezii au mințit”
13:56
Tezaurul dacic, păzit în glumă. Fostul director al Muzeului Național de Istorie, acuzații grave: „Olandezii au mințit”
UTILE Metoda „Biletul” face ravagii printre șoferi. Cum ajung aceștia să fie victime ale hoților
13:44
Metoda „Biletul” face ravagii printre șoferi. Cum ajung aceștia să fie victime ale hoților
REȚETE Cum se gătește corect vita. Ce tip de carne trebuie pentru o friptură care îi va lăsa fără replică pe invitați
13:26
Cum se gătește corect vita. Ce tip de carne trebuie pentru o friptură care îi va lăsa fără replică pe invitați
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Predicțiile The New York Times pentru 2026. Cum va răspunde lumea la excesul tehnologic?
SPORT O echipă din Superliga a făcut un profit uriaș de pe urma unui TRANSFER. „A încasat la semnătură cât câștiga într-un an”
14:27
O echipă din Superliga a făcut un profit uriaș de pe urma unui TRANSFER. „A încasat la semnătură cât câștiga într-un an”
MILITAR Pentagonul a făcut bilanțul operațiunii pentru capturarea lui Nicolas Maduro: 7 răniți în rândul trupelor americane, dintre care 2 încă se recuperează
14:02
Pentagonul a făcut bilanțul operațiunii pentru capturarea lui Nicolas Maduro: 7 răniți în rândul trupelor americane, dintre care 2 încă se recuperează
FLASH NEWS Rămășițele atacului SUA din Caracas. Cum au perceput locuitorii capitalei operațiunea militară a lui Trump
13:39
Rămășițele atacului SUA din Caracas. Cum au perceput locuitorii capitalei operațiunea militară a lui Trump
CONTROVERSĂ Un judecător din cazul de corupție al lui Netanyahu a fost ucis după ce o mașină care se afla în afara drumului s-a izbit de motocicleta sa
13:35
Un judecător din cazul de corupție al lui Netanyahu a fost ucis după ce o mașină care se afla în afara drumului s-a izbit de motocicleta sa
EXTERNE Ce indemnizații pot primi victimele de la Crans-Montana? Cunoscut avocat elvețian explică ce trebuie să facă rapid familiile acestora
13:01
Ce indemnizații pot primi victimele de la Crans-Montana? Cunoscut avocat elvețian explică ce trebuie să facă rapid familiile acestora
EXCLUSIV Nicușor Dan, pierdut în spațiu la Summitul „Coaliției Voinței” de la Paris. Președintele României dă din mâini, se comportă bizar și se împiedică de liderii UE la fotografia de familie
12:58
Nicușor Dan, pierdut în spațiu la Summitul „Coaliției Voinței” de la Paris. Președintele României dă din mâini, se comportă bizar și se împiedică de liderii UE la fotografia de familie

Cele mai noi

Trimite acest link pe