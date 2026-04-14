Președintele Parlamentului din Slovenia face referendum pentru ieșirea țării din NATO. Nu exclude o vizită la Moscova

Noul președinte al Parlamentului Sloveniei, Zoran Stevanović, a declarat că intenționează să organizeze un referendum pentru ieșirea țării din NATO. În același timp, acesta nu exclude o vizită la Moscova și o politică externă mai independentă de UE.

Potrivit presei slovene, Stevanović a făcut acest plan public. „Trebuie să spun că am promis poporului un referendum pe tema ieșirii din NATO și că vom organiza acest referendum”, a spus acesta.

Stevanović, liderul Partidului Adevărului, a declarat că Slovenia ar trebui să urmez o politică externă mai independentă și suverană. În ceea ce privește ieșirea din UE, această inițiativă nu va avea succes, întrucât țara beneficiază semnificativ de pe urma aderării la blocul comunitar.

„Ljubljana trebuie să devină din nou centrul decizional al Sloveniei, nu Bruxelles-ul”, a spus el, referindu-se la instituțiile Uniunii Europene.

Drept argument, Zoran Stevanović a spus că Slovenia nu trebuie să se implice în conflicte militare și diplomatice externe care nu servesc intereselor țării.

Rusia se califică pe lista primelor țări pentru o vizită oficială

Vorbind despre primele sale călătorii călătorii în străinătate, Zoran Stevanović a precizat că, pe lângă cele planificate în Macedonia de Nord și Danemarca, următoarea țară pe listă ar putea fi Rusia.

„Aș dori să construiesc punți și să cooperez bine cu toate țările, indiferent de zidul care a fost construit între Vest și Est”, a spus el.

Declarațiile vin pe fondul criticilor constante aduse de Donald Trump la adresa NATO, care a sugerat că SUA s-ar putea retrage din alianță. Trump a descris recent NATO drept un „tigru de hârtie” și a declarat că apartenența SUA este „dincolo de orice reconsiderare” în urma dezacordurilor cu aliații privind războiul cu Iranul și eforturile de a securiza rutele de transport maritim în Strâmtoarea Ormuz.

