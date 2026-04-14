Vlad Voiculescu continuă războiul cu Rafila, după ce au fost publicate noi documente în scandalul Pfizer. Ce acuză Voiculescu

Conflictul dintre Vlad Voiculescu și Alexandru Rafila se reaprinde, după ce au fost publicate o serie de documente oficiale pe care fostul ministru al Sănătății le consideră „șocante” în dosarul vaccinurilor anti-COVID contractate de România de la Pfizer. Voiculescu susține că actele ar demonstra clar că Rafila cunoștea consecințele financiare ale neimplicării României în renegocierea contractului la nivel european, dar nu a acționat.

„Știa exact consecințele”

Potrivit documentelor prezentate de Voiculescu, încă din 19 mai 2023, Alexandru Rafila avertiza Guvernul asupra situației:

„este necesară luarea unei decizii în regim de urgență, ținând cont de faptul că România este singurul stat care nu a transmis Comisiei Europene opțiunea”.

În paralel, ministrul Finanțelor de la acea vreme, Marcel Boloș, indica într-un alt document impactul bugetar.

„Costul total al neaderării României la noile prevederi contractuale se ridică la suma de 1.875.609 mii lei (aprox. 375 milioane euro)”.

Câteva zile mai târziu, pe 25 mai, Ministerul Sănătății informa oficial că „în lipsa unei decizii a Guvernului, Ministerul Sănătății nu a putut transmite Comisiei Europene decizia României” și că, în aceste condiții, „pentru România sunt aplicabile prevederile contractuale inițiale, respectiv obligația de cumpărare și plată a întregii cantități de vaccinuri”.

Concluzia lui Voiculescu este tranșantă: „Înțelegea 100% consecințele lipsei unui răspuns din partea sa.”

Acuzații de „manipulare”

Fostul ministru contestă și explicațiile ulterioare ale lui Rafila, care a vorbit despre negocieri fără rezultat:

„au existat numeroase runde de negocieri”
„nu s-a ajuns la un rezultat favorabil”

Voiculescu susține însă că această versiune este înșelătoare.

„Nu trebuia el să negocieze nimic. Renegocierea fusese făcută deja de Comisie. El pur și simplu trebuia să accepte una dintre variantele propuse”, scrie el în postare.

În același registru, el îl critică și pe Alexandru Rogobete, care a afirmat că renegocierea „nu era un avantaj fiscal”. Documentele Ministerului de Finanțe ar arăta contrariul: „renegocierea costa 216 milioane de euro, lipsa renegocierii costa 375 de milioane” și că aceasta: „are un impact mai mic asupra deficitului bugetului general consolidat”.

El ridică și problema transparenței, în contextul deciziilor recente de la Bruxelles.

„De ce nu au fost publicate chiar de Ministerul Sănătății sau de Guvern aceste documente din ziua deciziei Tribunalului de la Bruxelles?”

România a pierdut procesul cu Pfizer

România a pierdut în primă instanță procesul deschis de compania farmaceutică Pfizer în Belgia, pe fondul refuzului Guvernului țării noastre de a achita peste 20 de milioane de doze de vaccin COVID-19. Este vorba de o decizie în primă instanță care obligă România să achite 600 de milioane de euro companiei farmaceutice Pfizer.

