Pro TV ia Big Brother? Prezentatoare: Gabriela Cristea, în locul lui Cătălin Măruță

19 ian. 2026, 09:17, Actualitate
Continuă „bombele” detonate în culisele PRO TV, după anunțul care a surprins întreaga industrie media: „La Măruță” se oprește definitiv, după aproape 18 ani de emisie. Un brand solid și o figură centrală a postului din Pache Protopopescu ies din grilă, iar în locul lor pare să se pregătească o mutare de proporții.

De ceva vreme, un nume revine obsesiv în discuții, Gabriela Cristea.

„Teste de audiență” făcute de Pro TV?

Potrivit unei exclusivități publicate de CANCAN.RO, planul schimbării ar fi fost pus la punct în ultimele luni, pe când Măruță încă mai încerca să-și salveze emisiunea. Surse din interiorul trustului Pro spun că aparițiile repetate ale Gabrielei Cristea în platoul „La Măruță” nu au fost deloc întâmplătoare. Din contră, fiecare prezență a sa a fost atent monitorizată de conducerea televiziunii, pentru a vedea dacă încă mai are priză la public.

După ce Gabriela Cristea a demisionat de la Antena Stars, în urmă cu un an, prezența ei constantă în emisiunea lui Măruță a ridicat multe semne de întrebare. Oficial, rolul era acela de „colaboratoare”. Neoficial, spun sursele CANCAN.RO, a fost vorba despre o adevărată perioadă de probă.

Audiențele înregistrate pe tronsonul orar în care Gabriela apărea în emisiune au fost atent analizate, pentru a se vedea dacă prezentatoarea mai are aceeași priză la publicul larg, așa cum a demonstrat ani la rând la postul concurent.

În acest context, decizia de a scoate „La Măruță” din grilă pare a fi rezultatul unui plan bine calculat. Și, chiar dacă Măruță a vorbit public despre o alegere personală, vedem că, în interiorul trustului Pro, lucrurile erau deja în mișcare. Semnalul că finalul se apropia a fost dat și de plecarea unor jurnaliste din echipa lui Cătălin, despărțirea venind chiar înainte de comunicatul oficial. În plus, când Măruță a fost chemat la o discuție cu Aleksandras Cesnavicius, CEO Pro TV, la o altă întâlnire, membrii echipei erau anunțați să-și caute alte proiecte.

Big Brother, marea lovitură pregătită de Pro TV?

Marea întrebare care se impune după toate aceste evenimente este cu ce va înlocui Pro TV un talk-show de asemenea anvergură?

În culise circulă tot mai insistent zvonul că Pro TV ar pregăti o mutare spectaculoasă în zona reality-show-urilor. Mai exact, după succesul uriaș al formatelor de tip „Mireasa” și „Casa Iubirii”, postul din Pache Protopopescu ar dori să intre agresiv pe acest segment, cu un format deja consacrat: Big Brother.

La începutul anilor 2000, show-ul difuzat de Prima TV a rămas pe piață doar două sezoane, fiind abandonat în mod curios, deși înregistra audiențe foarte bune.

Iar în centrul acestui nou proiect ar urma să se afle Gabriela Cristea, un nume care nu mai are nevoie de prezentări. De la „Noră pentru mama”, unul dintre cele mai urmărite show-uri din istoria televiziunii românești, până la „Te vreau lângă mine” și „Mireasa. Capriciile iubirii”, Gabriela Cristea a demonstrat că știe să fie gazda ideală, pe care o vor telespectatorii.

Oficial, Pro TV nu a confirmat nimic, însă lucrurile fix astfel de fac în această industrie. Cel mai probabil, „nucleara” va fi detonată la momentul oportun, când telespectatorii se așteaptă mai puțin.

