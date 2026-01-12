Prognoza meteo anunţă temperaturi foarte scăzute, în următoarele zile. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni un nou Comandament Energetic Naţional.

Având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea Comandamentului Energetic Național, 12 ianuarie, la ora 12:00, la sediul Dispecerului Energetic Național (Bulevardul Hristo Botev nr. 16–18).

Ministrul Energiei va susține declarații de presă la ora 13.30.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional, pe fondul fenomenelor meteo