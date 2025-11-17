Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține

Creștinii care doresc să participe la slujbele și rugăciunile celei mai mari catedrale ortodoxe din lume din perioada sărbătorilor de iarnă trebuie să cunoască programul special anunțat de Patriarhia Română. Biserica Ortodoxă Română a venit cu informații prețioase pentru cei interesați să ia parte la evenimentele din acest an.

Potrivit sursei citate, accesul în lăcașul de cult, desfășurarea slujbelor și intervalele de vizitare vor urma un orar strict, adaptat lucrărilor care încă se desfășoară la Catedrala Națională.

Când va fi deschisă Catedrala Mântuirii Neamului

Astfel, Patriarhia Română transmite că, până în 29 noiembrie 2025, Catedrala Mântuirii Neamului va fi închisă, în interior având loc lucrări de montare a unor instalații tehnice, plus realizarea mozaicurilor.

Până atunci, creștinii ortodocși sunt invitați să participe la rugăciune la Paraclisul Catedralei Naționale, aflat în imediata vecinătate.

Programul de Sfântul Andrei

Catedrala va funcționa în perioada sărbătorilor de iarnă după un program bine stabilit. Astfel, ușile se vor redeschide pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, care reprezintă un moment special, acesta fiind hramul secundar al lăcașului de cult.

În acea zi, catedrala va fi deschisă exclusiv pentru Sfânta Liturghie, oficiată între orele 9:00 și 12:00.

Programul de 1 și 2 decembrie

Luni, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, în Catedrală se va ține slujba de Te Deum, iar impresionanta biserică va putea fi vizitată pe 2 decembrie.

Ulterior, din 3 și până în 23 decembrie, accesul în Catedrala Națională va fi, din nou, restricționat pentru continuarea lucrărilor la interior.

Programul între 23 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026

Porțile se vor redeschide în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. De atunci și până la 8 ianuarie 2026, inclusiv după sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, Catedrala Mântuirii Neamului va putea fi vizitată zilnic de pelerini, între orele 9:00 – 17:00, Patriarhia permițând creștinilor să se roage în interior pe durata sărbătorilor de iarnă.

La sfințirea altarului, peste 315.000 de persoane au trecut pe la Catedrala Națională şi s-au închinat, a declarat preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române.

