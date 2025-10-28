Prima pagină » Dezvăluiri » Uriașa Catedrală a Neamului, neîncăpătoare pentru marile orgolii politice. Năstase nu a fost invitat la Sfințire, deși a dat primii bani. În primul rând a fost prezent Nicușor Dan, care a tăiat finanțarea ei

28 oct. 2025, 14:14, Dezvăluiri
Zi de zi ne lovim de ipocrizia liderilor politici care reconfigurează  realitatea și „joacă” pe prejudecăți. Iată un alt exemplu:  Deși fostul premier Adrian Năstase a fost primul care a alocat bani pentru construirea Catedralei Naționale în mandatul său de premier, acesta nu a fost invitat la inaugurare. În schimb, Nicușor Dan, care în primele zile ale mandatului de primar al Capitalei a zis că nu va aloca nici un leu pentru consturcția lăcașului, a ocupat un loc în primul rând și s-a mândrit cu realizarea Patriarhiei. Nu prezența lui Nicușor Dan în primul rând deranjează, pentru că a participat din postura de șef al statului, ci schimbarea lui bruscă de atitudine publică, fără să recunoască că a greșit.

„De acum înainte, Catedrala Națională va contribui la prestigiul României în lume, reflectând identitatea noastră creștină și adeziunea la valorile care au născut civilizația europeană” – a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Vrem spitale, nu catedrale!”

În 2016, Uniunea Salvați Bucureștiul, fondată de Nicușor Dan, se opunea vehement proiectelor de finanțare a Catedralei din banii primăriilor. În 2018, USR propunea interzicerea finanțării Catedralei din bani publici.

Odată ajuns primar la Capitală, Nicușor Dan susținea că el nu va permite ca primăria să dea bani pentru statui, publicitate și pentru „delirul grandoman” –  Catedrala Mântuirii Neamului.

Năstase, într-un post scriptum care rezumă totul: „Simplu – nu am fost invitat!”

Mai mulți prieteni si mai mulți preoți cu care am realizat proiectele de mai sus m-au întrebat de ce nu am fost prezent la Sfințirea Catedralei. Simplu – nu am fost invitat! Probabil că nu erau destule locuri pentru „vrednicii” contemporani” – mărturisește fostul premier Adrian Năstase, ca post scriptum în postarea de pe blogul său.

Adrian Năstase povestește pe blog că în anul 1999, Patriarhul Teoctist a sfințit în mod simbolic o cruce de piatră care urma să devină temelia viitoarei Catedrale. În anul 2001, în mandatul de premier al lui Năstase, guvernul a realizat prima alocare bugetară semnificativă pentru Catedrala Mântuirii Neamului – aproape 8 miliarde de lei vechi.

La fiecare ședință de guvern exista cel puțin un memorandum prin care se alocau fonduri pentru diverse eparhii din țară, afirmă Năstase. Mai mult, guvernul Năstase a susținut prin Hotărâri de Guvern (HG nr. 493/2004, 1309/2003, 1585/2004, 1957/2004) mai multe lucrări de amploare la mănăstiri istorice, biserici parohiale și monumente de patrimoniu.

