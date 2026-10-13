Cu o zi înainte de ședința crucială prin care PSD decide dacă intră sau nu în Guvernul Niculescu, Sorin Grindeanu anunță că partidul a început și pregătirile pentru anticipate

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit, marţi seară, la România TV, că social-democrații au început deja pregătiri organizatorice pentru eventualitatea unor alegeri anticipate. Liderul social-democrat spune însă că anticipatele ar fi un scenariu „de nedorit” pentru România și atrage atenția că, până în acest moment, Preşedinţia nu a anunțat oficial intenția de a dizolva Parlamentul.

Grindeanu, despre intenţia lui Nicușor Dan de a declanşa alegeri anticipate în cazul în care Guvernul Niculescu nu este învestit

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Liderul PSD a fost rugat să comenteze intenţia preşedintelui Nicuşor Dan de a dizolva Parlamentul, în cazul în care Guvernul Niculescu nu este învestit: „Eu am văzut, a fost vreun anunţ, vreun comunicat de la Preşedinţie? Dacă e să vorbim de alegere anticipate, vreau să vă spun ceea ce am spus şi ieri (…) eu cred că pentru România acest scenariu nu e unul potrivit. Dar, da, e unul constituţional, în schimb”.

El a precizat că alegerile anticipate sunt „un scenariu care e prevăzut sau e o posibilitate prevăzuită de Constituţie, o posibilitate pe care, la un moment dat, s-ar putea să nu o putem evita”.

„Eu vă asigur, în ceea ce ne priveşte, că vom fi pregătiţi. Partidul Social Democrat, de altfel, am şi dat drumul la chestiuni organizatorice, treburi care ţin de bucătăria noastră internă, de pregătiri pentru un asemenea scenariu”, a subliniat șeful PSD.

Grindeanu a adăugat că PNL şi USR nu îşi doresc alegerile anticipate.

„Ştiu că fug de alegeri anticipate. În acest moment am această convingere că PNL şi USR nu-şi doresc alegeri anticipare”, a mai spus el.

Liderul social-democrat s-a arătat convins că PSD va lua, în cazul unor alegeri anticipate, cel puţin cât a avut la ultimele alegeri.