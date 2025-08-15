Prima pagină » Actualitate » Putin face escală la MAGADAN înainte de întâlnirea cu Trump. Monumentul prieteniei cu SUA este pe lista de obiective

Bianca Dogaru
15 aug. 2025, 14:07, Actualitate
Președintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineață la Magadan, la 6000 de kilometri est de Moscova, pentru a vizita un monument dedicat prieteniei dintre URSS și Statele Unite ale Americii, chiar înainte de a se deplasa în Alaska pentru întâlnirea cu omologul său american, Donald Trump.

Monumentul, ridicat în anul 2020 pentru a marca 75 de ani de la Ziua Victoriei, este dedicat eroilor Rutei Alaska-Siberia (ALSIBA) și omagiază cooperarea dintre piloții sovietici și americani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când SUA au furnizat URSS-ului aeronave printr-un acord de împrumut.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, Putin „nu ratează niciodată ocazia de a aborda probleme regionale”, iar vizita include întâlniri cu guvernatorul regional, Serghei Nosov și prezentarea mai multor obiective din zonă, printre care și o fabrică de procesare a uleiului de pește și Parcul Maiak, centru cultural și social cu facilități expoziționale și sportive.

„Este un oraş important. Putin a fost acolo în numeroase ocazii ca prim-ministru. Desigur, va vorbi cu guvernatorul. Fireşte… având în vedere geografia ţării noastre, preşedintele nu ratează niciodată ocazia de a aborda probleme regionale,” a declarat presei locale purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

