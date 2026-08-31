Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat schimbări radicale la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Miruță susține că a semnat ordinul prin care este aprobată Scrisoarea de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CNAIR, pentru mandatul 2027-2031, document care introduce o serie de indicatori de performanță și reguli stricte pentru administratorii companiei.

”Am semnat ordinul care aprobă Scrisoarea de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CNAIR, mandatul 2027–2031. Poate ca vi se pare ca este doar o simplă hârtie, dar nu este. Statul român, ca acționar, le spune negru pe alb administratorilor unei mari companii ce au de livrat – și îi măsoară, le da criteriile foarte precise de verificare. Pe scurt: se termină cu sinecurile. Consiliul de administrație redevine de trebuia să fie dintotdeauna – o echipă de profesioniști plătită pentru rezultate. Și da, din moment ce această competiție a început astfel, e greu să mai fie schimbată pe parcurs.

Să fim sinceri despre cum funcționau lucrurile până acum. Scrisori de așteptari erau o formalitate: câteva pagini de generalități. Așteptări reale – zero. Selecția era eminamente politică, iar indicatorii de performanță erau decorativi: practic, era suficient să vii la serviciu ca membru în consiliu ca să-i „îndeplinești” și să-ți încasezi remunerația”, a transmis Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului interimar, noua Scrisoare de așteptări nu mai este o simplă formalitate administrativă, ci stabilește obiective concrete care vor ajunge direct în contractele de mandat ale administratorilor.

Documentul ar urma să prezinte situația drumurilor pe baza unor criterii clare și a unor date verificate independent. Finanțarea lucrărilor de întreținere ar urma să țină cont de starea drumului, nivelul traficului și gradul de risc.

”De data asta, scrisoarea de așteptări este un program de reformă cuantificat, cu obiective și indicatori care ajung direct în contractele de mandat. Concret:

Raport public anual: starea drumurilor, pe o scală clară, cu date verificate independent. Banii de întreținere se alocă pe stare, trafic și risc – nu pe inerție și pe pile. Iar deficitul de întreținere se publică, negru pe alb, ca cifră.

Țintă asumată: an de an, un procent din rețea urcă cel pușin o treaptă de calificativ. Drumuri mai bune – măsurabil, nu din vorbe. Iar profitul „frumos pe hârtie” obținut prin amânarea întreținerii nu se mai punctează: dacă programul de întreținere e subexecutat, indicatorul de profit nici nu intră în calcul.

Niciun pod fără inspecție tehnică validă în cel mult 2 ani. Registru public al podurilor, cu clasa de stare a fiecăruia.

Mai puțin stat degeaba printre conuri portocalii: indicatorul ”zile x kilometri de rerstricții” trebuie să scadă în fiecare an. Șantiere 24/7 acolo unde calculul cost-beneficiu o justifică”, arată Radu Miruță.

CNAIR trebuie să-și plătească constructorii la timp, dar și să-și recupereze datoriile

Noua strategie prevede și o limită pentru abaterile de cost la contractele majore. Ținta anunțată este ca valoarea finală a lucrărilor să nu depășească cu mai mult de 10% suma prevăzută în contract. Toate prelungirile de termen ar urma să fie centralizate într-un raport anual public.

În documentul prezentat de ministru este prevăzută și obligația de a elimina plățile restante către constructori. În paralel, CNAIR ar trebui să recupereze creanțele pe care le are de încasat. Potrivit lui Miruță, compania are în prezent un stoc de creanțe restante de peste un miliard de lei.

”Gata cu prelungirile semnate pe bandă rulantă, sub radar: orice extindere de termen care depășește, singură, sau cumulat 10% din durata contractului se aprobă exclusiv în consiliul de administrație, cu justificare publicată – iar toate extensiile se sintetizează într-un raport anual public. Aceeași disciplină la costuri: abaterea finală față de valoarea contractată – maximum 10% pe contractele majore.

Statul nu mai plătește pentru propriile greșeli: ținta este zero procese noi pierdute definitiv din cauza unor decizii nelegale ale companiei – adică gata cu despăgubirile și penalitățile câștigate de constructori sau de alții din erori evitabile ale administrației. Pe litigiile mari, decizie doar cu opinie juridică independentă.

Respect în ambele sensuri: constructorii sunt plătiți integral la termenele contractuale – zero plăți restante rămâne regula. În oglindă, compania își recuperează banii: stocul de peste 1 miliard de lei de creanțe restante scade cu cel puțin 10% pe an – prin încasare efectivă, nu prin ștersături contabile.

Drumul gata se deschide, nu așteaptă panglica: numărul de zile dintre finalizarea funcțională și deschiderea circulației se raportează public, pentru fiecare obiectiv.

Plata pe rezultat, nu pe cantități: întreținerea trece pe contracte multianuale pe niveluri de serviciu – constructorul e plătit ca drumul să fie bun, nu ca să toarne asfalt la kilogram. Pilot în primele 18 luni, evaluare publică, apoi extindere.

Defect apărut în perioada de garanție = reparație pe banii antreprenorului. registru central al garanțiilor de bună execuție, valorificate la zi”, a explicat ministrul.

Miruță vrea transparență totală

Transparența este un alt capitol important din noul set de reguli. Contractele, actele adiționale și plățile ar urma să fie publicate în format deschis. În plus, pe marile șantiere ar urma să fie instalate camere web.

”Transparență totală: contractele, actele adiționale și plățile – publicate în format deschis. Camere web pe marile șantiere. Monitorizare GPS publică a utilajelor de întreținere: vedem cu toții unde lucrează, nu doar în rapoarte.

Competiție între direcțiile regionale: clasament public trimestrial, iar cea mai performantă direcție regională e premiată anual. Sistem public de sesizare a degradărilor, cu termene ferme de remediere, diferențiate după risc – parapetele, prioritare.

Program ”Traversări sigure” în localități: treceri de pietoni cu insulă, trotuare, capete de podeț tratate. Hartă publică a punctelor negre, cu stadiul fiecăruia. Sistemul e-SIGUR, cu măsurarea vitezei medii – operațional integral cel târziu în 2028.

Spații de servicii pe autostrăzi: licitația de concesiune se lansează în cel mult 3 luni de la recepția autostrăzii, iar benzinăriile și parcările devin funcționale în cel mult 3 ani. Gata cu autostrăzile pe care nu găsești o parcare la zeci de kilometri.

Satisfacția șoferilor, măsurată anual de un evaluator independent – nu de companie, despre ea însăși.

Iar noul consiliu pornește cu un audit de moștenire, publicat în primele 100 de zile: ce contracte, ce litigii, ce blocaje și ce poduri neinspectate preia. Linia de start se măsoară public, nu se negociază pe ascuns”, a mai spus Miruță.

Miruță: ”Componenta variabilă a remunerației se plătește doar peste 85% grad de realizare a indicatorilor”

Una dintre cele mai importante schimbări anunțate vizează remunerația variabilă a administratorilor. Aceasta ar urma să fie acordată doar dacă indicatorii de performanță sunt realizați în proporție de cel puțin 85%. Sub acest prag, componenta variabilă ar fi zero.

”Și partea care schimbă cu adevărat jocul: componenta variabilă a remunerației se plătește doar peste 85% grad de realizare a indicatorilor. Sub prag – zero. Evaluare în fiecare an, cu rezultatele transmise la AMEPIP. Trimiterea în judecată pentru fapte de corupție înseamnă revocare. Iar cine nu performează nu primește un nou mandat.

Procedura de selecție e în plină desfășurare, la CNAIR și la celelalte mari companii din transporturi. Le mulțumesc colegilor mei care au muncit pentru ca aceasta selecție sa aibă criterii precise. Iar dumneavoastră, daca sunteți profesionisti care vor să lase ceva în urmă în infrastructura României, înscrieți-va in competiție”, a încheiat Radu Miruță.