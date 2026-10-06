Radu Miruță comentează incidentul cu drone din Marea Neagră în urma căruia o navă s-a scufundat, 2 persoane au murit și alte 11 au fost salvate

Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că incidentul din zona economică exclusivă a Mării Negre este anchetat. Ministrul evită să confirme originea dronelor, în lipsa unor informații oficiale. Incidentul a avut loc în apropierea platformei Pescăruș, luni, 5 octombrie. Două persoane au decedat, iar alte 11 au fost salvate.

Radu Miruță spune că incidentul a avut loc în zona economică exclusivă a Mării Negre, la aproximativ 8 mile marine de platforma Pescăruș. Ministerul Apărării intervine pentru sprijin atunci când este solicitat de structurile responsabile, a spus acesta la Antena 3 CNN.

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„Ieri, Ministerul de Interne nu a făcut cerere de intervenție din partea Ministerului Apărării”, a spus ministrul Miruță.

Radu Miruță spune că instituțiile statului comunică în cazul incidentului din Marea Neagră. Altfel, ministrul a precizat că nu oferă detalii, deoarece operațiunea nu a fost coordonată de Ministerul Apărării. Potrivit informațiilor primite marți dimineață, ancheta a început, iar autoritățile discută cu persoanele salvate.

„A fost o mobilizare ieri foarte bună din partea colegilor de la MAI și a Ministerului Transporturilor care au salvat oamenii”, a declarat Radu Miruță.

Opt membri ai echipajului au fost salvați cu nave ale MAI, un elicopter și o ambarcațiune ARSVOM (Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare). Radu Miruță spune că mărturiile marinarilor sunt importante pentru anchetă, însă nu se pronunță asupra originii dronelor fără informații oficiale.

„Până când nu am în față un document oficial sau un document de la colegii mei care, de data asta, n-au fost acolo, n-aș putea să mă pronunț pe o asemenea sensibilitate”, a afirmat Miruță.

O navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră

Două persoane au fost găsite fără viață, iar alte 11 au fost salvate, în urma incidentului din Marea Neagră. Ieri, o navă care transporta cereale a fost lovită de drone la aproximativ 20 de mile marine de litoralul românesc, în apropierea platformei Pescăruș. Marți dimineață, 6 octombrie, au fost reluate căutările marinarului dat dispărut după incidentul de ieri. Nava pleca din Ucraina spre Italia și ar fi fost lovită de trei drone, două maritime și una aeriană. Autoritatea Navală Română a reluat căutările în zona economică exclusivă a României. Detalii AICI.

Sursă foto: M.A.I, Mediafax Foto