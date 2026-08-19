Deputata PNL Raluca Turcan a depus, marți, un proiect de lege prin care propune amânarea aplicării noilor reguli privind examenele de la finalul clasei a VIII-a.

Dacă proiectul va fi adoptat, noile modalități de admitere la liceu și de evaluare a elevilor nu s-ar mai aplica generației care intră în clasa a VIII-a în 2026, ci elevilor care în această toamnă încep clasa a V-a. Turcan susține că o schimbare de asemenea amploare nu trebuie făcută în grabă și că este nevoie de o dezbatere amplă înainte ca noile reguli să intre în vigoare.

”Admiterea la liceu și evaluarea națională a elevilor la finalul clasei a VIII-a pot să fie procese mult mai bune și mai corecte decât cele din prezent. Altfel, nu se justifică o schimbare! Pentru că lucrurile bune nu se fac în grabă, depun o propunere legislativă, prin care noile modalități de admitere la liceu și de testare a performanțelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2026-2027”. arată deputata.

Abandonul școlar, foarte pronunțat în apropierea clasei a VIII-a

Unul dintre obiectivele invocate de Raluca Turcan este combaterea abandonului școlar, despre care spune că este deosebit de pronunțat în apropierea clasei a VIII-a.

”În perioada următoare, asociațiile de părinți, de profesori, de elevi, experți în educație și autorități publice centrale vor avea dificila sarcină de a identifica cele mai bune modalități pentru a aduce cu adevărat performanță în școală și pentru a combate flagelul abandonului școlar, care este cel mai pronunțat în jurul clasei a VIII-a.

Soluția cea mai bună vine dintr-o dezbatere publică cât mai largă și aplicată. Îmi exprim speranța ca actuala conducere a Camerei Deputaților să pună acest proiect pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de săptămâna viitoare, pentru că nu este un proiect cu miză politică, dar este un proiect cu o miză uriașă pentru viitorul generațiilor viitoare”, a anunțat Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.

În cazul în care propunerea va fi adoptată, elevii care intră în clasa a VIII-a în toamna lui 2026 ar urma să susțină în continuare Evaluarea Națională și admiterea potrivit regulilor actuale, iar noile modalități de examinare ar fi aplicate unei generații care are, astfel, mai mult timp pentru a se pregăti pentru schimbările din sistem.