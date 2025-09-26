Prima pagină » Actualitate » „Raport asupra viitorului”. De la colaps climatic la prăbușirea NATO. Patru scenarii pentru lumea din 2045

Cristian Lisandru
26 sept. 2025, 10:24, Actualitate
Un studiu comandat de guvernul Finlandei – „Raport asupra viitorului” – prezintă patru scenarii diferite pentru o imagine de ansamblu a lumii din anul 2045, variind de la un viitor dominat de giganți tehnologici până la unul în care vechile alianțe s-au prăbușit, iar războiul a devenit noua normalitate.

Finlanda a publicat luna aceasta un „Raport guvernamental privind viitorul” de 171 de pagini, care detaliază previziunile sale pentru întreaga lume în următoarele două decenii.

  • Publicat la fiecare patru ani din 1993, raportul este conceput pentru a servi drept instrument strategic pentru legiuitorii și miniștrii finlandezi în procesele lor decizionale.
  • Ediția din acest an privește spre anul 2045 și prezintă patru scenarii considerate cele mai probabile în funcție de acțiunile pe care guvernele le vor întreprinde în următorii ani.

„Raportul servește ca o reamintire a lucrurilor pe care trebuie să le obținem chiar acum, pentru a avea cel mai bun viitor”, explică Jaana Tapanainen-Thiess, specialistă principală și secretar general al „Raportului guvernamental privind viitorul” din cadrul biroului prim-ministrului finlandez, potrivit france24.com.

Scenariul 1 – O lume a cooperării

Cel mai optimist dintre cele patru, acest scenariu prevede o lume definită de cooperare pașnică la aproape toate nivelurile – dincolo de granițe și între guverne și ONG-uri .

  • „Ordinea internațională bazată pe reguli a fost consolidată, iar atât problemele societale, cât și cele globale au fost rezolvate cu succes”, scriu autorii raportului, care sunt toți funcționari publici.
  • În acest scenariu, tranziția către o economie verde s-a răspândit în întreaga lume într-un mod echitabil”, iar Uniunea Europeană este un „actor geopolitic puternic și un pionier global”. Utilizarea durabilă și centrată pe om a tehnologiei a contribuit, de asemenea, la stimularea creșterii economice.
  • În Statele Unite, societatea este mai puțin polarizată, iar partidele politice și-au depășit principalele diferende de opinie. În China , guvernul și-a relaxat controlul asupra societății, iar în Rusia , democrația a revenit pe măsură ce instituțiile federale și regionale au fost consolidate.

Singurul risc asociat acestui scenariu, se arată în raport, este că sentimentul puternic de securitate ar putea duce la automulțumire și la eșecul guvernelor de a se pregăti pentru viitor.

Scenariul 2 – O lume a giganților tehnologici

Aici își stabilesc agenda companiile Amazon și Nvidia ale viitorului. Este un scenariu puțin mai îngrijorător, în care magnații din domeniul tehnologiei nu dețin doar averi uriașe, ci și mase de date și, prin urmare, pot influența lumea.

Dacă acești giganți tehnologici nu sunt controlați, avertizează raportul, ei își vor crea propriile condiții pentru a domina sistemul, erodând democrația în multe țări”.

Potrivit raportului, China va fi „autosuficientă în aproape toate sectoarele tehnologice și de producție critice”, se consideră că SUA își pierde o parte din avantaj și se preconizează că Rusia nu va avea proprii giganți tehnologici.

În acest context, „este extrem de important să tindem să ne aflăm printre câștigători”, scriu autorii, menționând că o lume bazată pe tehnologie va adânci inegalitățile.

Partea bună este că se așteaptă ca noile tehnologii să ducă la creșteri uriașe ale productivității, să contribuie la prevenirea criminalității și să creeze o economie mai sustenabilă, mai puțin dependentă de combustibilii fosili.

Scenariul 3 – UE, o „fortăreață atacată”, China„imprevizibilă” / O Rusie agresivă”

Acest scenariu prevede o lume a alianțelor strâns unite, construite în jurul intereselor naționale – mai degrabă decât globale în care blocurile rivale se luptă pentru controlul asupra resurselor naturale, supremația tehnologică și influența geopolitică.

În Arctica , concurența dintre blocuri s-a înăsprit. În întreaga lume, crizele și conflictele se intensifică. Economia globală se regionalizează”, se arată în raport.

În plus, „criza climatică are consecințe economice semnificative pentru toată lumea”, precum și „o migrație semnificativă către Europa”.

UE este descrisă ca o „fortăreață atacată”, China ca fiind „imprevizibilă”, SUA ca fiind puternică, iar Rusia ca fiind putinistă” și agresivă.

Scenariul 4 – O lume care se prăbușește

Cel mai rău scenariu al acestui raport descrie o lume cufundată în haos, conflicte interne și autoritarism, în care încălzirea globală a devenit ireversibilă.

„Colapsul ecologic erodează simultan ordinea socială și economică. Economia globală este în criză, iar războaiele comerciale și politica între blocuri au devenit norma. Nivelul de trai este în scădere în țările occidentale, în timp ce cele mai vulnerabile națiuni se prăbușesc, iar sărăcia extremă este în creștere”, se arată în raport.

Criza climatică duce la migrații la scară largă, se arată în raport, iar blocuri și alianțe multilaterale precum Uniunea Europeană și NATO s-au prăbușit.

SUA trăiește „cel mai rău coșmar” al său, pierzându-și preeminența globală și întorcându-se înspre interior”. Între timp, China este „paralizată” de numeroasele sale conflicte interne, iar Rusia a devenit fascistă în toată regula.

