Prima pagină » Actualitate » Războiul nu aduce voturi. Alegerile regionale din Rusia și EXPERIMENTELE Kremlinului. „Repetiție generală pentru votul din Duma de Stat, din 2026”

Războiul nu aduce voturi. Alegerile regionale din Rusia și EXPERIMENTELE Kremlinului. „Repetiție generală pentru votul din Duma de Stat, din 2026”

Cristian Lisandru
26 sept. 2025, 09:00, Actualitate
Războiul nu aduce voturi. Alegerile regionale din Rusia și EXPERIMENTELE Kremlinului. „Repetiție generală pentru votul din Duma de Stat, din 2026”

Pentru „managerii politici” ai Kremlinului, alegerile organizate la începutul lunii septembrie – pentru guvernatori și adunări legislative regionale – au fost o repetiție generală pentru votul din Duma de Stat din 2026. În timpul campaniei electorale, partidul de guvernământ Rusia Unită a folosit, în principal, sloganuri tradiționale care promiteau „dezvoltare” și „stabilitate”. Au existat câteva experimente cu mesaje pro-război, dar acestea au fost un eșec.

În timp ce majoritatea candidaților din partea partidului Rusia Unită – cel mai puternic partid din Rusia lui Vladimir Putin – au ignorat, pur și simplu, conflictul din Ucraina, cei care nu au făcut-o au fost pedepsiți de alegători. S-a creat, astfel, o enigmă în ceea ce privește viitoarele alegeri.

  • În același timp, partidelor de opoziție controlate de Kremlin, în democrația strict administrată a Rusiei, li s-a permis să încerce o retorică naționalistă și anti-migrație.
  • Această schimbare spre dreapta a însemnat că exista un risc mai mic ca cineva să încerce să exploateze probleme sociale reale – o tactică care ar fi putut afecta grav sprijinul pentru Rusia Unită.

În ciuda implicării Rusiei Unite în efortul de război al Rusiei, partidul a încercat să evite menționarea conflictului din Ucraina în campanii electorale. Strategii partidului erau prea conștienți că acest lucru i-ar înstrăina pe alegătorii, care susțin mesajele de stabilitate, dar sunt sătui de război. Conform celui mai recent sondaj realizat de firma de sondaje Levada Center, două treimi dintre ruși sunt dornici să vadă discuții de pace”, notează jurnalistul Andrei Pertsev într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Vladimir Putin pregătește alegerile pentru Duma de Stat din 2026 | Foto – Profimedia Images

Evidențierea războiului din Ucraina, efect electoral negativ

Strategii partidului au avut dreptate, iar atunci când războiul a fost inclus în campanii electorale, acesta a prejudiciat candidații pro-regim.

Guvernatorul interimar al regiunii Sverdlovsk, Denis Pasler, de exemplu, a încercat să se prezinte ca unul dintre cei mai pro-război și patriotici lideri regionali ai Rusiei.

A subliniat legăturile sale cu comandantul militar devenit politician Artiom Joga, a participat la evenimente pro-război, a vorbit despre utilizarea fondurilor regionale pentru creșterea salariilor soldaților și a adoptat sloganuri pro-război.

Este posibil ca această abordare să-i fi câștigat lui Pasler prieteni la Kremlin, dar nu a fost bine primită într-una dintre regiunile mai democratice ale Rusiei.

  • Cu puțin timp înainte de vot, specialiștii unei case de sondaje au prezis că Pasler va câștiga 54% – un rezultat teribil de prost pentru un candidat al regimului în sistemul trucat al Rusiei.
  • Staff-ul de campanie al lui Pasler a apăsat pedala de accelerație, iar în ziua alegerilor a obținut un procent – încă moderat – de 61,3%.

Denis Pasler | Foto – Profimedia Images

Un alt exemplu al efectului electoral negativ al scoaterii în prim-plan al războiului a venit din regiunea Tambov. Acolo, guvernatorul interimar Evgheni Pervișov – membru al așa-numitei «noua elită a lui Putin», care se înscrisese public într-un batalion de voluntari în Ucraina (deși nu există nicio dovadă că ar fi participat efectiv la acțiuni militare) – a obținut 74%.

Deși acest rezultat a fost mai bun decât cel obținut de Pasler, regiunea Tambov este deja cunoscută pentru rezultatele bune ale candidaților pro-guvernamentali. Predecesorul lui Pervișov, Maksim Egorov, a obținut 83%”, amintește Pertsev.

Vladimir Putin, în timpul unei întîâlniri cu liderii facțiunilor din Duma de Stat

Temă grea pentru managerii politici” ai Kremlinului

De asemenea, mai scrie Andrei Pertsev, a fost elocvent faptul că partidul de opoziție pro-război Rusia Dreaptă a avut rezultate mai slabe în majoritatea regiunilor decât în ​​alegerile anterioare.

În regiunea Kostroma, de exemplu, rezultatul său a scăzut cu 3 puncte procentuale (la 6%), iar în regiunea Kurgan cu aproape 5 puncte procentuale (la 5%).

  • Per total, experimentele Rusiei Unite cu mesaje pro-război sugerează că ar fi profund neînțelept ca partidul să prezinte un număr mare de militari drept candidați la alegerile parlamentare din 2026.
  • La ultimele alegeri parlamentare din Rusia, din 2021, Rusia Unită a câștigat oficial 49,8% din voturi. Acum, casa de sondaje care lucrează îndeaproape cu Kremlinul, plasează partidul la 34,1%.

Dacă multe personalități militare vor candida, acest lucru nu va spori nici șansele Rusiei Unite, nici prezența la vot.

Cu toate acestea, obsesia personală a președintelui rus Vladimir Putin pentru conflictul în curs cu Ucraina înseamnă că managerii politici ai Kremlinului nu vor avea voie să desfășoare o campanie complet lipsită de referințe la război.

O altă evoluție nouă în cadrul acestor alegeri a fost decizia de a permite partidelor de opoziție controlate de Kremlin – Partidul Liberal Democrat Naționalist din Rusia (LDPR), partidul centrist Poporul Nou și Rusia Dreaptă – să folosească o retorică anti-imigrație și naționalistă.

Apelul LDPR de a interzice imigranților să își aducă familiile în Rusia i-a ajutat, se pare, să ajungă pe locul doi în alegerile regionale pentru adunări. Conform rezultatelor oficiale, LDPR s-a clasat pe locul doi în șapte din cele unsprezece regiuni în care au avut loc voturile.

Atât LDPR, cât și partidul Poporului Nou au avut permisiunea de a folosi sloganuri naționaliste moderate în cadrul campaniilor lor – și ambele partide au fost mulțumite de rezultatele lor, ceea ce înseamnă că aceste sloganuri vor fi probabil folosite din nou în perioada premergătoare votului din Duma de Stat”, continuă Andrei Pertsev.

Se încearcă îndepărtarea alegătorilor de Partidul Comunist

Timp de mulți ani, retorica anti-imigrație și sloganurile naționaliste au fost subiecte tabu pentru partidele de opoziție „din sistem” din Rusia. Acest lucru pare să nu mai fie valabil. Unul dintre motive este că managerii politici ai Kremlinului vor să încerce să îndepărteze alegătorii de Partidul Comunist – în mod tradițional al doilea cel mai popular partid din Rusia și unul dintre cele mai puțin flexibile.

Permisiunea ca unele partide politice să se îndrepte spre dreapta este, de asemenea, o tactică a Kremlinului pentru a încerca să le împiedice să exploateze unele dintre problemele sociale care îi preocupă cu adevărat pe alegători.

  • Campania electorală regională pare să fi semnalat o serie de probleme pentru Kremlin. Deși Putin este în mod clar mulțumit de peisajul electoral al Rusiei și îi consideră pe liderii partidelor de opoziție drept camarazii săi de arme, managerilor politici ai Kremlinului le este dificil să se asigure că toate partidele politice obțin exact numărul potrivit de voturi.
  • Rezultatele slabe ale Rusiei Juste, de exemplu, înseamnă că Kremlinul va trebui acum să exercite o influență administrativă pentru a obține locuri în adunările regionale.
  • Intervenții similare (al căror succes nu este întotdeauna garantat) sunt necesare pentru LDPR și Noul Popor.

În viitor, poziția lui Putin înseamnă că Rusia Unită nu va putea evita menționarea războiului în alegerile Dumei de Stat din 2026. Acest lucru va face probabil mai dificilă obținerea unei victorii importante.

În schimb, Kremlinul va trebui să crească presiunea asupra companiilor de stat pentru a-și mobiliza angajații să participe la vot. 

Cu toate acestea, o astfel de abordare riscă să facă rezultatele oficiale să pară absurde și separate de realitate. Acest lucru nu va duce neapărat la proteste, dar va contribui la creșterea deziluziei și la un sentiment tot mai mare de nemulțumire în societatea rusă”, încheie Andrei Pertsev analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Foto main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

SPORT Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
10:19
Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
ACTUALITATE Retailerul Kaufland retrage un produs de la raft. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume
09:36
Retailerul Kaufland retrage un produs de la raft. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
09:30
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
IT&C VÂNZAREA TikTok, aprobată de Donald Trump. La cât este evaluată divizia americană a platformei de socializare
09:18
VÂNZAREA TikTok, aprobată de Donald Trump. La cât este evaluată divizia americană a platformei de socializare
ACTUALITATE Miză istorică la ALEGERILE parlamentare din Moldova. Basarabenii au de ales: integrarea în UE sau revenirea sub influența Rusiei
08:46
Miză istorică la ALEGERILE parlamentare din Moldova. Basarabenii au de ales: integrarea în UE sau revenirea sub influența Rusiei
EXTERNE OFICIAL: James Comey, fost director al FBI, pus sub acuzare pentru declarații false!
08:40
OFICIAL: James Comey, fost director al FBI, pus sub acuzare pentru declarații false!
Mediafax
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua
Digi24
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
METEO: Cum va fi vremea în octombrie. Temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Evz.ro
Nicușor Dan vorbește deschis despre nunta cu Mirabela. Dar veștile nu sunt bune pentru curioși
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
Credeai că tace și îndură? CE S-A ÎNTÂMPLAT după voturi a fost BOMBA EMISIUNII! 5 concurenți au vrut să plece acasă, dar ce urmat i-a făcut să REGRETE decizia. Nimeni nu ar fi îndrăznit! Ce a făcut concurenta din Casa Iubirii în ultimele secunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Un nou studiu confirmă: Cât de aproape de Pământ s-ar putea afla o civilizație extraterestră avansată?
VIDEO Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”
10:23
Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”
EXTERNE Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
10:16
Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
EXTERNE TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
10:11
TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
10:10
Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
EXTERNE Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu
10:08
Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”
09:41
Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”