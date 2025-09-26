Pentru „managerii politici” ai Kremlinului, alegerile organizate la începutul lunii septembrie – pentru guvernatori și adunări legislative regionale – au fost o repetiție generală pentru votul din Duma de Stat din 2026. În timpul campaniei electorale, partidul de guvernământ Rusia Unită a folosit, în principal, sloganuri tradiționale care promiteau „dezvoltare” și „stabilitate”. Au existat câteva experimente cu mesaje pro-război, dar acestea au fost un eșec.

În timp ce majoritatea candidaților din partea partidului Rusia Unită – cel mai puternic partid din Rusia lui Vladimir Putin – au ignorat, pur și simplu, conflictul din Ucraina, cei care nu au făcut-o au fost pedepsiți de alegători. S-a creat, astfel, o enigmă în ceea ce privește viitoarele alegeri.

În acela controlate de Kremlin și timp, partidelor de opoziție în democra ția strict administrată a Rusiei, li s-a permis să încerce o retoric ă naționalistă și anti-migrație.

Această schimbare spre dreapta a însemnat c ă exista un risc mai mic ca cineva să încerce s ă exploateze probleme sociale reale – o tactică care ar fi putut afecta grav sprijinul pentru Rusia Unită.

„În ciuda implicării Rusiei Unite în efortul de război al Rusiei, partidul a încercat să evite menționarea conflictului din Ucraina în campanii electorale. Strategii partidului erau prea conștienți că acest lucru i-ar înstrăina pe alegătorii, care susțin mesajele de stabilitate, dar sunt sătui de război. Conform celui mai recent sondaj realizat de firma de sondaje Levada Center, două treimi dintre ruși sunt dornici să vadă discuții de pace”, notează jurnalistul Andrei Pertsev într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Evidențierea războiului din Ucraina, efect electoral negativ

Strategii partidului au avut dreptate, iar atunci când războiul a fost inclus în campanii electorale, acesta a prejudiciat candidații pro-regim.

Guvernatorul interimar al regiunii Sverdlovsk, Denis Pasler, de exemplu, a încercat să se prezinte ca unul dintre cei mai pro-război și patriotici lideri regionali ai Rusiei.

A subliniat legăturile sale cu comandantul militar devenit politician Artiom Joga, a participat la evenimente pro-război, a vorbit despre utilizarea fondurilor regionale pentru creșterea salariilor soldaților și a adoptat sloganuri pro-război.

„Este posibil ca această abordare să-i fi câștigat lui Pasler prieteni la Kremlin, dar nu a fost bine primită într-una dintre regiunile mai democratice ale Rusiei.

Cu pu țin timp înainte de vot, speciali știi unei case de sondaje au prezis c ă Pasler va c â știga 54% – un rezultat teribil de prost pentru un candidat al regimului în sistemul trucat al Rusiei.

Staff-ul de c ampani e al lui Pasler a ap ăsat pedala de accelerație , iar în ziua alegerilor a ob ținut un procent – înc ă moderat – de 61,3%.

Un alt exemplu al efectului electoral negativ al scoaterii în prim-plan al războiului a venit din regiunea Tambov. Acolo, guvernatorul interimar Evgheni Pervișov – membru al așa-numitei «noua elită a lui Putin», care se înscrisese public într-un batalion de voluntari în Ucraina (deși nu există nicio dovadă că ar fi participat efectiv la acțiuni militare) – a obținut 74%.

Deși acest rezultat a fost mai bun decât cel obținut de Pasler, regiunea Tambov este deja cunoscută pentru rezultatele bune ale candidaților pro-guvernamentali. Predecesorul lui Pervișov, Maksim Egorov, a obținut 83%”, amintește Pertsev.

Temă grea pentru „ managerii politici” ai Kremlinului

De asemenea, mai scrie Andrei Pertsev, a fost elocvent faptul că partidul de opoziție pro-război Rusia Dreaptă a avut rezultate mai slabe în majoritatea regiunilor decât în ​​alegerile anterioare.

„În regiunea Kostroma, de exemplu, rezultatul său a scăzut cu 3 puncte procentuale (la 6%), iar în regiunea Kurgan cu aproape 5 puncte procentuale (la 5%).

Per total, experimentele Rusiei Unite cu mesaje pro-r ăzboi sugerează că ar fi profund ne în țelept ca partidul să prezinte un număr mare de militari drept candidați la alegerile parlamentare din 2026.

La ultimele alegeri parlamentare din Rusia, din 2021, Rusia Unită a c â știgat oficial 49,8% din voturi. Acum, casa de sondaje care lucrează îndeaproape cu Kremlinul, plaseaz ă partidul la 34,1%.

Dacă multe personalități militare vor candida, acest lucru nu va spori nici șansele Rusiei Unite, nici prezența la vot.

Cu toate acestea, obsesia personală a președintelui rus Vladimir Putin pentru conflictul în curs cu Ucraina înseamnă că managerii politici ai Kremlinului nu vor avea voie să desfășoare o campanie complet lipsită de referințe la război.

O altă evoluție nouă în cadrul acestor alegeri a fost decizia de a permite partidelor de opoziție controlate de Kremlin – Partidul Liberal Democrat Naționalist din Rusia (LDPR), partidul centrist Poporul Nou și Rusia Dreaptă – să folosească o retorică anti-imigrație și naționalistă.

Apelul LDPR de a interzice imigranților să își aducă familiile în Rusia i-a ajutat, se pare, să ajungă pe locul doi în alegerile regionale pentru adunări. Conform rezultatelor oficiale, LDPR s-a clasat pe locul doi în șapte din cele unsprezece regiuni în care au avut loc voturile.

Atât LDPR, cât și partidul Poporului Nou au avut permisiunea de a folosi sloganuri naționaliste moderate în cadrul campaniilor lor – și ambele partide au fost mulțumite de rezultatele lor, ceea ce înseamnă că aceste sloganuri vor fi probabil folosite din nou în perioada premergătoare votului din Duma de Stat”, continuă Andrei Pertsev.

Se î ncearc ă î ndep ărtarea alegătorilor de Partidul Comunist

Timp de mulți ani, retorica anti-imigrație și sloganurile naționaliste au fost subiecte tabu pentru partidele de opoziție „din sistem” din Rusia. Acest lucru pare să nu mai fie valabil. Unul dintre motive este că managerii politici ai Kremlinului vor să încerce să îndepărteze alegătorii de Partidul Comunist – în mod tradițional al doilea cel mai popular partid din Rusia și unul dintre cele mai puțin flexibile.

„Permisiunea ca unele partide politice să se îndrepte spre dreapta este, de asemenea, o tactică a Kremlinului pentru a încerca să le împiedice să exploateze unele dintre problemele sociale care îi preocupă cu adevărat pe alegători.

Campania electorală regională pare să fi semnalat o serie de probleme pentru Kremlin. Deși Putin este în mod clar mul țumit de peisajul electoral al Rusiei și îi consider ă pe liderii partidelor de opoziție drept camarazii săi de arme, managerilor politici ai Kremlinului le este dificil să se asigure că toate partidele politice obțin exact numărul potrivit de voturi.

Rezultatele slabe ale Rusiei Juste, de exemplu, înseamn ă că Kremlinul va trebui acum să exercite o influență administrativă pentru a obține locuri în adun ările regionale.

Intervenții similare (al căror succes nu este întotdeauna garantat) sunt necesare pentru LDPR și Noul Popor.

În viitor, poziția lui Putin înseamnă că Rusia Unită nu va putea evita menționarea războiului în alegerile Dumei de Stat din 2026. Acest lucru va face probabil mai dificilă obținerea unei victorii importante.

În schimb, Kremlinul va trebui să crească presiunea asupra companiilor de stat pentru a-și mobiliza angajații să participe la vot.

Cu toate acestea, o astfel de abordare riscă să facă rezultatele oficiale să pară absurde și separate de realitate. Acest lucru nu va duce neapărat la proteste, dar va contribui la creșterea deziluziei și la un sentiment tot mai mare de nemulțumire în societatea rusă”, încheie Andrei Pertsev analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

