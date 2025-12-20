Prima pagină » Actualitate » Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie costurile adevărate ale războiului din Ucraina

Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie costurile adevărate ale războiului din Ucraina

20 dec. 2025, 06:55, Actualitate
Conform legii bugetului apărării naționale, care face publice pentru prima dată cheltuielile pentru război, prețul pe care Rusia l-a plătit pentru războiul din Ucraina până în 2025 este de peste 100 de miliarde de dolari, relatează presa din Lituania.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat că cheltuielile militare în 2025 s-au ridicat la 5,1% din PIB-ul Rusiei, sau aproximativ 11 trilioane de ruble (135 de miliarde de dolari), a relatat portalul de știri TVP World, citând informații publicate de Reuters.

Russian Defence Minister Andrei Belousov / May 14, 2024, in Moscow, Russia. (Credit Image: © Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo/Planet Pix via ZUMA Press Wire)

Pe baza datelor publicate de A. Belousov, Reuters indică faptul că cheltuielile totale ale Rusiei pentru apărare pe an se vor ridica la 7,3% din PIB, din care 6,2% vor fi alocate „apărării naționale” și 1,8% „securității naționale”.

Ministrul rus al Apărării a declarat, se pare, că reducerile au fost impuse de constrângerile bugetare.

Jurnalista independentă rusă Farida Rustamova a relatat că aproximativ 82% din cheltuielile Rusiei pentru apărare din acest an au fost alocate războiului din Ucraina.

„Desfășurarea operațiunilor de luptă a dus la o creștere a cheltuielilor militare. Acest lucru a impus o optimizare strictă a bugetului apărării și stabilirea priorităților acestuia”, a declarat Belousov, citat de Reuters.

Taxele cresc, dar nu pentru cei bogați

MOSCOW, RUSSIA – OCTOBER 06: A view of the Moscow International Business Center (Moscow-City), which stands out with its high-rise buildings and has become the heart of the business world, serving as a management hub for national and international companies in Moscow, Russia on October 06, 2025. Sefa Karacan / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Agenția de știri a adăugat că Rusia va trebui să majoreze impozitele în 2026 – în timp ce cifra planificată a deficitului a fost deja majorată de două ori în acest an, pe măsură ce cheltuielile militare continuă să crească.

Pe măsură ce conflictul continuă, cheltuielile militare și de securitate continuă să reprezinte majoritatea cheltuielilor guvernamentale: 38% din bugetul federal pe 2026 este alocat „apărării naționale” și „securității naționale”.

Și Moscova pregătește creșterea TVA

HANDOUT – 27 May 2025, Russia, Moscow: Russian President Vladimir Putin speaks during a meeting of the Russia – Land of Opportunities Supervisory Board at the Kremlin. Photo: -/Kremlin/dpa – ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full

Impunerea de sancțiuni de către Occident a redus, de asemenea, veniturile Moscovei din sectorul energetic, punând o presiune și mai mare asupra economiei rusești.

Însă cea mai mare parte a poverii financiare a căzut asupra rușilor de rând, iar în octombrie ministerul de finanțe al țării a respins propunerile de impozitare a celor mai bogați cetățeni ai Rusiei, spunând că o astfel de măsură ar fi „pur și simplu inutilă”.

Moscova a anunțat o creștere a TVA-ului în acest an, chiar dacă Vladimir Putin a promis că nu vor exista modificări majore ale taxelor până în 2030. Este adevărat că se luptă să respecte acest angajament, deoarece guvernul caută mai multe venituri pentru a finanța războiul.

Cele mai noi