RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 715. Israel amenință că va folosi „o forță fără precedent” în Gaza

Israelul a transmis că va folosi „o forță fără precedent” în orașul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forțelor sale armate.

În context, IDF a cerut populației să părăsească de urgență zona, relatează AFP.

„Vor continua operațiunile”

„Forțele israeliene își vor continua operațiunile cu o forță fără precedent împotriva Hamas și a altor organizații teroriste”, a scris pe rețeaua X colonelul Avichay Adraee, cerând populației să plece din oraș și „să se alăture sutelor de mii de locuitori care au mers în zona umanitară din sudul Fâșiei Gaza”, regiune devastată de război.

Conflictul actual din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane. Alte 251 au fost luate ostatice și duse în Fâșia Gaza.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră și aeriană fără precedent asupra Fâșiei Gaza, operațiune în timpul căreia aproape 65.000 de palestinieni au fost uciși. Dintre aceștia, aproximativ 19.000 sunt minori, notează EFE.

O comisie independentă a ONU, raportori pentru drepturile omului, organizații internaționale și un număr tot mai mare de țări descriu drept „genocid” ofensiva militară a Israelului împotriva palestinienilor.

