RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 774. Cel puțin 13 morți într-un nou atac israelian în Liban

Un atac aerian israelian asupra orașului Sidon, în sudul Libanului, a provocat moartea a cel puțin 13 persoane și rănirea altora, a anunțat Ministerul libanez al Sănătății.

Armata israeliană a transmis că a vizat militanți aflați într-un „campus de antrenament” din tabăra de refugiați palestinieni Ain al-Hilweh, situată în apropierea orașului.

„Fabricări și minciuni”

Potrivit Israelului, zona ar fi fost folosită de mișcarea Hamas pentru planificarea de atacuri împotriva statului israelian.

Hamas a condamnat atacul, calificând scuzele Israelului drept „fabricări și minciuni menite să justifice agresiunea criminală”. Organizația a susținut că atacul a vizat un teren sportiv folosit de locuitorii taberei și a negat existența unor instalații militare în taberele de refugiați din Liban.

Israelul menține cinci posturi militare în interiorul Libanului și efectuează frecvent atacuri aeriene în sudul țării, afirmând că țintele sunt gruparea Hezbollah sau membri ai Hamas.

Atacul survine la un an după ce Israel și Hezbollah au convenit un acord de încetare a focului, care prevedea retragerea completă a forțelor israeliene din Liban și interdicția pentru Hezbollah de a deține arme în sudul țării.

