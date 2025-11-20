Armata israeliană a anunțat că a lovit clădiri din sudul Libanului, după ce a avertizat locuitorii din două sate să evacueze zona înainte de atacurile sale.

IDF a transmis că țintele sale au fost situri ale organizației șiite Hezbollah.

Două sate, atacate

Agenția oficială de presă libaneză ANI a confirmat două atacuri aeriene în sate diferite. Nu au fost raportate victime.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au anunțat, mai înainte de atac, pe rețelele sociale, că „infrastructură militară Hezbollah din satele Deir Kifa și Shehour” va fi vizată de lovituri.

Postarea a enumerat clădiri despre care armata israeliană a afirmat că au fost folosite de Hezbollah, precum și case adiacente, avertizând în limba arabă locuitorii că dacă vor rămâne în zonă viața lor va fi în pericol.

IDF a transmis că atacurile au fost lansate ca răspuns la „încercările interzise ale grupării susținute de Iran de a-și consolida prezența în zonă”.

O alertă similară lansată de armata israeliană în urmă cu aproximativ două săptămâni a declanșat panică în mai multe orașe din sudul Libanului. Atacurile au alimentat îngrijorările în rândul multor libanezi în legătură cu posibilitatea reluării conflictului dintre Israel și Hezbollah.

Israelul și aliatul său, Statele Unite, fac presiuni pentru dezarmarea completă a Hezbollah. Un armistițiu este în vigoare din noiembrie anul trecut, însă Israelul acuză Hezbollah că încearcă să-și reconstruiască forța militară și continuă atacurile aproape zilnic.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset