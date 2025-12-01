Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 786. Forțe armate americane și siriene au bombardat depozite ale Statului Islamic

01 dec. 2025, 09:24, Actualitate
Armata americană a distrus recent 15 situri care conțineau depozite de arme ale grupării Stat Islamic (ISIS) în sudul Siriei, a anunțat într-un comunicat Comandamentul Central al forțelor SUA.

CENTCOM a precizat că împreună cu forțele siriene a identificat și distrus facilități de depozitare de armament din provincia Rif Dimashq, Siria, în cursul mai multor atacuri aeriene și detonări la sol efectuate între 24 și 27 noiembrie.

„Operațiunea combinată a distrus peste 130 de mortiere și rachete, mai multe puști de asalt, mitraliere, mine antitanc și materiale pentru construirea de dispozitive explozive improvizate”, a menționat CENTCOM.

Palestinieni răniți de soldați israelieni

Între timp, continuă atacurile între palestinieni și israelieni. Trei palestinieni au ajuns la spital după ce au fost bătuți, duminică, de militari israelieni la punctul de control Tayasir, în apropiere de Tubas, în Cisiordania ocupată, potrivit serviciilor locale de urgență.

Informația a fost transmisă de agenția Wafa, care îl citează pe Nidal Awda, directorul serviciilor de ambulanță și urgență din Tubas.

Echipajele medicale au transportat victimele la spital pentru tratament, acestea suferind răni provocate în urma bătăilor primite din partea militarilor.

Incidentul survine în aceeași zi în care armata israeliană a efectuat o operațiune separată în zona Tubas, parte din amplificarea tensiunilor din Cisiordania ocupată.

