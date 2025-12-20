Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 805. Cinci palestinieni uciși în nordul Fâșiei Gaza, inclusiv un copil

20 dec. 2025, 08:06, Actualitate
Cel puțin cinci palestinieni, printre care și un bebeluș, au fost uciși în cartierul Tuffah, din estul orașului Gaza, după ce trupe israeliene au tras peste linia de încetare a focului din nordul Fâșiei Gaza.

Informația a fost confirmată de medicii de la spitalul Shifa, unitatea care a primit victimele, prin directorul său general, Rami Mhanna.

Incidentul survine într-un moment în care încetarea focului Gaza, convenită între Israel și Hamas, se află într-un impas tot mai vizibil, scrie AP.

Armata israeliană a transmis că „militarii au identificat mai multe persoane suspecte” în apropierea unor structuri de comandă situate la vest de Linia Galbenă – zona care separă teritoriile controlate de Israel de restul Fâșiei Gaza. Potrivit comunicatului oficial, trupele au deschis focul asupra acestora, iar incidentul este în prezent analizat.

De asemenea, armata israeliană își exprimă regretul pentru „orice vătămare adusă persoanelor neimplicate”.

Negocieri în SUA

Vineri, 19 decembrie, emisarul special al președintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, urma să găzduiască în Florida o întâlnire cu oficiali de rang înalt din țările implicate în medierea încetării focului, potrivit unui oficial american. Scopul discuțiilor este de a impulsiona tranziția către a doua fază a armistițiului, considerată mult mai complexă și dificil de implementat.

Prima fază a acordului de încetare a focului a început în luna octombrie, la scurt timp după aniversarea a doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului, soldat cu aproximativ 1.200 de morți și 251 de ostatici. Până în prezent, toți ostaticii, cu o singură excepție, au fost eliberați, vii sau decedați, în schimbul prizonierilor palestinieni.

Războiul din Gaza a provocat moartea a peste 70.660 de palestinieni, aproximativ jumătate dintre aceștia fiind femei și copii, conform Ministerului Sănătății din Gaza. Deși instituția funcționează sub administrația Hamas, datele sale sunt considerate credibile de comunitatea internațională.

A doua fază a încetării focului ar urma să includă retrageri suplimentare ale trupelor israeliene, dezarmarea Hamas, formarea unei administrații tehnocrate în Gaza și desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare. Totuși, acești pași se anunță extrem de dificili, ținând cont de climatul de neîncredere reciprocă.

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

