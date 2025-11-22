RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.367. Ce comentariu a făcut Putin față de planul de pace american/Zelenski a înroșit telefonul

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 22 noiembrie 2025, în a 1.367-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele rus Vladimir Putin a confirmat că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite și a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o „soluționare pașnică definitivă”.

Putin: „Nu a fost discutat cu noi”

„Avem acest text, l-am primit prin canalele de comunicare existente cu administrația americană. Poate servi drept bază pentru o soluționare pașnică definitivă, dar acest plan nu a fost discutat cu noi în termeni concreți. Suntem pregătiți să purtăm negocieri pașnice și să rezolvăm problemele prin mijloace pașnice. Cu toate acestea, acest lucru necesită, desigur, o discuție amănunțită a tuturor detaliilor planului propus. Dar, suntem pregătiți pentru aceasta”, a declarat liderul de la Kremlin la începutul unei teleconferințe cu membrii Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Potrivit președintelui Putin, planul american în 28 de puncte, a fost discutat doar în linii mari între Moscova și Washington, americanii cerând părții ruse să facă anumite compromisuri și să dea dovadă de flexibilitate.

„Ucraina și aliații săi europeni încă se amăgesc și visează să provoace o înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă. Moscova este pregătită, în caz de refuz, să își atingă obiectivele prin arme, în cadrul unei lupte armate. Dacă Kievul nu vrea să discute propunerile președintelui Trump și refuză să o facă, atunci Kievul și susținătorii europei I războiului trebuie să înțeleagă că evenimentele care au avut loc la Kupiansk se vor repeta inevitabil și în alte sectoare-cheie ale frontului”, a continuat liderul de la Kremlin.

Joi, armata rusă a anunțat capturarea în întregime a orașului Kupiansk, unde forțele ucrainene, depășite numeric și mai prost echipate, au fost înfrânte.

Zelenski a respins planul americanilor

Vineri, Volodimir Zelenski a respins planul americanilor, anunțând că va face alte propuneri Washingtonului.

În context, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a transmis că s-a consultat, deja, cu omologii din Franța și Regatul Unit pentru „următorii pași” pe care să-i facă Ucraina.

„Am făcut cunoscute rezultatele contactelor recente ale președintelui Zelenski și am subliniat rațiunea următorilor noștri pași. Reprezentanți ai Italiei și Germaniei au participat la conversație. Am discutat în detaliu elementele propunerilor de pace prezentate de Statele Unite și munca noastră comună pentru a deschide calea către o pace justă și realizabilă”, a spus Sîbiga, după convorbirea avută cu aliații europeni ai Ucrainei.

De asemenea, el a cerut „să se mențină presiunea transatlantică pentru a forța Rusia să pună capăt războiului”.

Donald Trump a transmis vineri că Ucraina are termen până joi, 27 noiembrie, de Ziua Recunoștinței în SUA, să accepte planul său de pace. În caz contrar, America își va retrage tot sprijinul militar și logistic acordat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front