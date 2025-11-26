Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.371. Emisarul american Steve Witkoff merge la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin

26 nov. 2025, 07:49, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.371. Emisarul american Steve Witkoff merge la Moscova / Sursa FOTO: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 26 noiembrie 2025, în a 1.371-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Steve Witkoff, emisarul special al SUA, urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, la Moscova, pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina.

Informația a fost făcută publică de Donald Trump, care a sugerat că ginerele său ar putea fi și el prezent.

„Steve Witkoff merge, poate cu Jared (n.r. – Kushner). Nu sunt sigur dacă Jared merge, dar este implicat în proces, este un tip inteligent și cred că se vor întâlni cu președintele Putin săptămâna viitoare, la Moscova”, a declarat președintele american jurnaliștilor aflați la bordul avionului său.

Zelenski insistă pe „noul document”

În același timp, Volodimir Zelenski a anunțat, într-un mesaj publicat pe X, că echipa ucraineană a lucrat la textul unui nou plan de pace agreat cu Statele Unite, la Geneva, și a subliniat că aprofundarea acordului depinde în mare măsură de sprijinul Washingtonului.

Principiile incluse pot fi dezvoltate în acorduri de securitate mai profunde.

„Este în interesul nostru comun ca securitatea să fie reală”, a spus Zelenski, adăugând că se bazează pe continuarea cooperării active cu partea americană și cu Donald Trump.

Liderul ucrainean a subliniat că rolul SUA este esențial în arhitectura de securitate a Ucrainei – „Mult depinde de Statele Unite, pentru că forța Americii este cea pe care Rusia o ia cel mai în serios”.

Zelenski a mulțumit tuturor statelor care sprijină Ucraina în războiul împotriva Rusiei și a transmis că obiectivul este finalizarea unui cadru de securitate care să ofere garanții reale pe termen lung.

