Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.377. Rusia a avut cel mai semnificativ avans pe front în noiembrie 2025. Cât teritoriu a ocupat

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.377. Rusia a avut cel mai semnificativ avans pe front în noiembrie 2025. Cât teritoriu a ocupat

02 dec. 2025, 09:48, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.377. Rusia a avut cel mai semnificativ avans pe front în noiembrie 2025. Cât teritoriu a ocupat
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.377. Rusia a avut cel mai semnificativ avans pe front în noiembrie 2025

Războiul din Ucraina a intrat marți, 2 decembrie 2025, în a 1.377-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Armata rusă a realizat în luna noiembrie 2025 cel mai semnificativ avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform unei analize efectuate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).

701 kilometri pătrați, ocupați de Rusia

Trupele ruse au ocupat în noiembrie încă 701 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, al doilea cel mai mare avans după cel din noiembrie 2024, când au ocupat 725 de kilometri pătrați.

Surprinzător, însă, ISW susține că armata rusă ocupă în prezent 19,3% din teritoriul Ucrainei, un procent apropiat de cel anunțat cu un an în urmă, deși în 2025 trupele Moscovei au înaintat constant și puternic pe front. De altfel, chiar ISW admite că, de la începutul anului, rușii au ocupat circa 5.400 de kilometri pătrați din Ucraina, cu aproape 2.000 de kilometri pătrați mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Despre provincia estică Donețk, parte a Donbasului, ISW insistă că rușii ocupă circa 81% din teritoriu și încearcă să finalizeze cucerirea orașului Pokrovsk, chiar dacă ucrainenii au recunoscut, pe multe canale de Telegram, pierderea localității.

În schimb, armata rusă a înregistrat cele mai mari progrese în noiembrie în regiunea sud-estică Zaporojie, unde a ocupat încă 272 de kilometri pătrați, la fel de mult ca în cele patru luni anterioare la un loc. De asemenea, rușii au capturat peste 200 de kilometri pătrați din regiunea central-estică Dnipropetrovsk și acum au extins și acolo linia frontului.

Încurajat de această înaintare și de situația tot mai dificilă a armatei ucrainene, președintele Vladimir Putin a răspuns unui proiect de plan de pace propus de președintele american Donald Trump cu solicitarea să fie recunoscută internațional suveranitatea rusă asupra Donbasului (provinciile Donețk și Lugansk) și a peninsulei Crimeea.

El a amenințat Ucraina că, dacă nu-și retrage trupele din regiunile controlate de Rusia, le va pierde, oricum, în urma luptelor de pe front.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Ce se întâmplă doctore
De ce e bine să pui o frunză de dafin la ușa casei, în luna decembrie? Ce semnificație are, de fapt
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Argintul atinge un preț istoric pe fondul unui decalaj major între consum și producție
FLASH NEWS Tragedie pe șoseaua București-Ploiești. O femeie a murit spulberată de o autobasculantă
08:46
Tragedie pe șoseaua București-Ploiești. O femeie a murit spulberată de o autobasculantă
ACTUALITATE 2 Decembrie, calendarul zilei: Britney Spears împlinește 44 de ani. Nicolae Labiș ar fi împlinit 90 de ani. Un an de la decesul lui Helmuth Duckadam
07:15
2 Decembrie, calendarul zilei: Britney Spears împlinește 44 de ani. Nicolae Labiș ar fi împlinit 90 de ani. Un an de la decesul lui Helmuth Duckadam
1 AN DE LA ANULARE 2 decembrie. „Suveraniștii” jubilează, CCR validează primul tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu și Lasconi sunt, oficial, finaliști în turul al doilea
06:00
2 decembrie. „Suveraniștii” jubilează, CCR validează primul tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu și Lasconi sunt, oficial, finaliști în turul al doilea
EXCLUSIV România renaște. Fenomenul din Țara Făgărașului care ne vindecă rana memoriei. Povestea tinerilor care revin din străinătate pentru a da o nouă viață caselor părăsite forțat de strămoși
06:00
România renaște. Fenomenul din Țara Făgărașului care ne vindecă rana memoriei. Povestea tinerilor care revin din străinătate pentru a da o nouă viață caselor părăsite forțat de strămoși
LIVE UPDATE 🚨 Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului au cuprins toată țara. Sunt răniți și arestări
05:28
🚨 Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului au cuprins toată țara. Sunt răniți și arestări
EXCLUSIV Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă bodyguarzii fostului candidat la președinție
05:00
Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă bodyguarzii fostului candidat la președinție

Cele mai noi