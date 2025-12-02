RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.377. Rusia a avut cel mai semnificativ avans pe front în noiembrie 2025. Cât teritoriu a ocupat

Războiul din Ucraina a intrat marți, 2 decembrie 2025, în a 1.377-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Armata rusă a realizat în luna noiembrie 2025 cel mai semnificativ avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform unei analize efectuate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).

701 kilometri pătrați, ocupați de Rusia

Trupele ruse au ocupat în noiembrie încă 701 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, al doilea cel mai mare avans după cel din noiembrie 2024, când au ocupat 725 de kilometri pătrați.

Surprinzător, însă, ISW susține că armata rusă ocupă în prezent 19,3% din teritoriul Ucrainei, un procent apropiat de cel anunțat cu un an în urmă, deși în 2025 trupele Moscovei au înaintat constant și puternic pe front. De altfel, chiar ISW admite că, de la începutul anului, rușii au ocupat circa 5.400 de kilometri pătrați din Ucraina, cu aproape 2.000 de kilometri pătrați mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Despre provincia estică Donețk, parte a Donbasului, ISW insistă că rușii ocupă circa 81% din teritoriu și încearcă să finalizeze cucerirea orașului Pokrovsk, chiar dacă ucrainenii au recunoscut, pe multe canale de Telegram, pierderea localității.

În schimb, armata rusă a înregistrat cele mai mari progrese în noiembrie în regiunea sud-estică Zaporojie, unde a ocupat încă 272 de kilometri pătrați, la fel de mult ca în cele patru luni anterioare la un loc. De asemenea, rușii au capturat peste 200 de kilometri pătrați din regiunea central-estică Dnipropetrovsk și acum au extins și acolo linia frontului.

Încurajat de această înaintare și de situația tot mai dificilă a armatei ucrainene, președintele Vladimir Putin a răspuns unui proiect de plan de pace propus de președintele american Donald Trump cu solicitarea să fie recunoscută internațional suveranitatea rusă asupra Donbasului (provinciile Donețk și Lugansk) și a peninsulei Crimeea.

El a amenințat Ucraina că, dacă nu-și retrage trupele din regiunile controlate de Rusia, le va pierde, oricum, în urma luptelor de pe front.

