RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.376. Rezultatul negocierilor din Florida. Marco Rubio anunță că „mai este de lucru”

Războiul din Ucraina a intrat luni, 1 decembrie 2025, în a 1.376-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Întâlnirea dintre oficiali americani și ucraineni, care a avut loc duminică, în Florida, a fost „foarte productivă”, a afirmat secretarul de stat american Marco Rubio.

Rubio: „Înțelegem destul de bine și opiniile rușilor”

El a precizat că încă mai este de lucru în direcția încheierii războiului din Ucraina.

„Nu e vorba doar despre termenii care pun capăt luptelor. Este vorba și despre termenii care pot asigura Ucrainei prosperitate pe termen lung. Am avansat astăzi, dar mai e mult de lucru.

Sunt multe părți în mișcare și, evident, există o altă parte implicată aici, care va trebui să facă parte din ecuație, iar acest lucru va continua mai târziu, săptămâna aceasta, când Steve Witkoff va călători la Moscova. De asemenea, am fost în contact în grade diferite cu partea rusă, înțelegem destul de bine și opiniile sale”, a declarat Rubio presei.

La rândul său, șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a salutat negocieri „productive și reușite”.

O delegație condusă de secretarul Consiliului național de securitate al Ucraina, Rustem Umerov, s-a deplasat în Florida pentru discuții privind un acord care să pună capăt războiului cu Rusia. Din partea americanilor au fost prezenți Rubio, Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

Patru ore a durat întâlnirea, care a definit pașii către încheierea războiului început în 2022.

Diplomații au lucrat pe baza unui proiect de plan de pace elaborat de Washington și care, în forma inițială, ar fi limitat numărul soldaților din armata ucraineană, ar fi blocat aderarea țării la NATO și ar fi impus alegeri parlamentare și prezidențiale în 100 de zile.

Marco Rubio a insistat că obiectivul final este o pace care să mențină Ucraina „suverană, independentă și prosperă”.

Zelenski a discutat cu secretarul general al NATO

În același timp cu discuțiile din Florida, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit cu șefii Comisiei Europene și NATO, a transmis Reuters.

„Am vorbit cu Mark Rutte (n.r. – secretarul general al NATO) și ne vom continua conversația în zilele următoare. Acestea sunt zile importante și multe se pot schimba. Ne coordonăm îndeaproape, iar în eforturile noastre măsurile noastre comune și pozițiile comune vor fi extrem de eficiente”, a spus Zelenski despre discuția sa cu Rutte.

Cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski a discutat despre situația diplomatică actuală – „Menținem o coordonare deplină cu Comisia Europeană și sunt recunoscător pentru sprijin. Ursula acordă o atenție deosebită necesității de a ne consolida reziliența în contextul atacurilor constante ale Rusiei asupra infrastructurii și sectorului energetic”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front