RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.378. Negocieri la Moscova: Vladimir Putin nu cedează, pacea este tot mai departe

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 3 decembrie 2025, în a 1.378-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.
Nu s-a ajuns la niciun „compromis” în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, după întâlnirea de la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff.
Trimisul lui Donald Trump i-a prezentat liderului rus planul Washingtonului pentru a pune capăt celor aproape patru ani de război în Ucraina.
Witkoff, însoțit de ginerele președintelui american, Jared Kushner, a discutat aproape cinci ore la Kremlin cu liderul rus planul prezentat de Casa Albă în urmă cu două săptămâni și revizuit ulterior după intervenția ucrainenilor și a europenilor.
„Am reușit să cădem de acord asupra unor puncte, altele au fost criticate, dar esențial este că a avut loc o discuție constructivă și că părțile și-au declarat disponibilitatea de a continua eforturile”, a declarat consilierul diplomatic pe probleme externe al Kremlinului, Iuri Ușakov.
În ceea ce privește problema teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, „nu a fost încă aleasă nicio soluție de compromis, deși anumite propuneri americane pot fi discutate”, a precizat Ușakov.
El a descris discuția ca fiind „utilă”, dar a avertizat că „mai este mult de lucru” pentru a ajunge la un acord. În tot acest timp, trupele rusești și-au accelerat avansul pe front, cucerind zilnic kilometri pătrați din Ucraina.
După această întâlnire cu rușii la Moscova, Steve Witkoff și Jared Kushner s-ar putea întâlni, azi, 3 decembrie, în Europa, cu o delegație a Kievului, potrivit unei surse ucrainene care a vorbit cu AFP.
Cu câteva ore înainte de întâlnirea sa cu americanii, Vladimir Putin i-a amenințat pe europeni, acuzându-i că încearcă să blocheze eforturile Washingtonului de a pune capăt conflictului.
„Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl dorește și începe, atunci suntem gata chiar acum!”, a declarat Vladimir Putin la un forum economic.
La rândul său, președintele american Donald Trump a repetat, marți, că rezolvarea conflictului din Ucraina este o problemă complexă – „Nu este o situație ușoară, credeți-mă! Ce harababură!”.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat sub o intensă presiune politică și diplomatică, a acuzat Rusia că folosește discuțiile actuale pentru a încerca să „slăbească sancțiunile internaționale”.
În timpul unei vizite în Irlanda, Zelenski a cerut încetarea războiului, „nu doar o pauză între lupte”.
