RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.378. Negocieri la Moscova: Vladimir Putin nu cedează, pacea este tot mai departe

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 3 decembrie 2025, în a 1.378-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Nu s-a ajuns la niciun „compromis” în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, după întâlnirea de la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff.

Unele puncte din plan „au fost criticate”

Trimisul lui Donald Trump i-a prezentat liderului rus planul Washingtonului pentru a pune capăt celor aproape patru ani de război în Ucraina.

Witkoff, însoțit de ginerele președintelui american, Jared Kushner, a discutat aproape cinci ore la Kremlin cu liderul rus planul prezentat de Casa Albă în urmă cu două săptămâni și revizuit ulterior după intervenția ucrainenilor și a europenilor.

„Am reușit să cădem de acord asupra unor puncte, altele au fost criticate, dar esențial este că a avut loc o discuție constructivă și că părțile și-au declarat disponibilitatea de a continua eforturile”, a declarat consilierul diplomatic pe probleme externe al Kremlinului, Iuri Ușakov.

În ceea ce privește problema teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, „nu a fost încă aleasă nicio soluție de compromis, deși anumite propuneri americane pot fi discutate”, a precizat Ușakov.

El a descris discuția ca fiind „utilă”, dar a avertizat că „mai este mult de lucru” pentru a ajunge la un acord. În tot acest timp, trupele rusești și-au accelerat avansul pe front, cucerind zilnic kilometri pătrați din Ucraina.

După această întâlnire cu rușii la Moscova, Steve Witkoff și Jared Kushner s-ar putea întâlni, azi, 3 decembrie, în Europa, cu o delegație a Kievului, potrivit unei surse ucrainene care a vorbit cu AFP.

Putin acuză Europa că nu vrea pace

Cu câteva ore înainte de întâlnirea sa cu americanii, Vladimir Putin i-a amenințat pe europeni, acuzându-i că încearcă să blocheze eforturile Washingtonului de a pune capăt conflictului.

„Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl dorește și începe, atunci suntem gata chiar acum!”, a declarat Vladimir Putin la un forum economic.

La rândul său, președintele american Donald Trump a repetat, marți, că rezolvarea conflictului din Ucraina este o problemă complexă – „Nu este o situație ușoară, credeți-mă! Ce harababură!”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat sub o intensă presiune politică și diplomatică, a acuzat Rusia că folosește discuțiile actuale pentru a încerca să „slăbească sancțiunile internaționale”.

În timpul unei vizite în Irlanda, Zelenski a cerut încetarea războiului, „nu doar o pauză între lupte”.

