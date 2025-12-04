Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.379. Steve Witkoff, emisarul lui Trump, îl primește, în Florida, pe ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.379. Steve Witkoff, emisarul lui Trump, îl primește, în Florida, pe ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov

04 dec. 2025, 11:59, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.379. Steve Witkoff, emisarul lui Trump, îl primește, în Florida, pe ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov
Steve Witkoff, emisarul lui Trump, îl primește, în Florida, pe ministrul ucrainean al Apărării

Războiul din Ucraina a intrat joi, 4 decembrie 2025, în a 1.379-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Emisarul al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă, se vor întâlni azi, în Florida, cu ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov.

Marți, cei doi americani au fost la Moscova și au discutat cu Vladimir Putin, iar la 48 de ore distanță se vor vedea cu negociatorul din partea Ucrainei, Rustem Umerov.

Întâlnirea, care va avea loc în regiunea Miami (statul Florida), are loc în contextul în care președintele american a afirmat că omologul său de la Kremlin dorește „să pună capăt războiului” din Ucraina.

„Nu știu ce face Kremlinul. Pot să spun că ei au avut o întâlnire rezonabilă și bună cu președintele Putin. Vom afla.  Putin vrea să oprească războiul, asta mi-a dat impresia. Le-ar plăcea să vadă războiul încheiat. Cred că vor să facă afaceri cu America, să se întoarcă la viețile lor normale, în loc să piardă mii de soldați pe săptămână. Dar conducerea lor este mult mai dură decât credeam”, a spus Trump.

Concluziile discuțiilor SUA-Rusia de la Moscova

Fostul ambasador rus în SUA, Iuri Usakov, a declarat că s-au pregătit mai multe variante ale unui plan de pace pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, discutate în timpul întâlnirii de la Kremlin.

În timpul întâlnirii de la Kremlin a fost discutat în detaliu rezolvarea conflictului din Ucraina, inclusiv problema teritorială. Nu a fost acceptată vreo variantă de compromis al planului de pace din Ucraina, unele propuneri ale SUA fiind considerate acceptabile pentru Rusia, altele fiind însă respinse.

Putin i-a transmis lui Trump, prin intermediul lui Witkoff, un „salut prietenos” și o serie de semnale politice importante, ceea ce înseamnă că vor continua contactele dintre Rusia și SUA.

Conversația lui Putin cu Witkoff „a fost constructivă, foarte utilă și bogată în conținut”. Și Kirill Dmitriev, om de afaceri și emisar,  a declarat că întâlnirea lui Putin cu Steve Witkoff și Jared Kushner a fost „productivă”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Celulele umane îmbătrânite pot fi „reîncărcate”, au descoperit cercetătorii
POLITICĂ Cancelarul Austriei îl primește pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Cei doi vor discuta despre cooperarea în domeniul energetic
12:30
Cancelarul Austriei îl primește pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Cei doi vor discuta despre cooperarea în domeniul energetic
SPORT Încă o zi până la tragerea la SORȚI pentru Cupa Mondială 2026! Ce surprize pregătește FIFA
12:26
Încă o zi până la tragerea la SORȚI pentru Cupa Mondială 2026! Ce surprize pregătește FIFA
EXTERNE Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei
12:22
Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei
POLITICĂ În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan e interesat de „energia nucleară și industria de apărare” din Coreea de Nord
12:08
În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan e interesat de „energia nucleară și industria de apărare” din Coreea de Nord
EXTERNE Record de nașteri într-un sat cu doar 400 de locuitori: „Aici se trăiește bine”
11:59
Record de nașteri într-un sat cu doar 400 de locuitori: „Aici se trăiește bine”

Cele mai noi